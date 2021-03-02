《王冠》奪最佳劇集4獎大捷 「戴妃」愛瑪歌連爆冷封視后

《王冠》第4季有頗多篇幅描述查理斯與戴安娜由相識、結婚到關係破裂的經過，結果奪得最佳劇集等4獎，成為金球獎的大贏家。（劇照）

【明報專訊】第78屆金球獎頒獎禮的劇集部分，賽前以影視串流平台Netflix原創劇《王冠》成績最好，獲6項提名，結果捧走戲劇的最佳劇集、男女主角及女配角合共4獎，成為大贏家。劇中扮演戴安娜王妃的25歲英國女星愛瑪歌連（Emma Corrin），出道3年多，即擊敗衆多強勁對手爆冷封后。

《王冠》第4季合共10集，除講述英女王跟史上首位女英揆戴卓爾夫人的關係轉趨緊張外，另一主線落在王儲查理斯與戴安娜王妃的故事，講述二人由相識、交往、結婚、誕下兩名王子到感情破裂，甚至戴妃因壓力患上暴食症，都在第4季交代；據資料顯示，扮演戴妃的愛瑪歌連佔去8集戲分，跟飾演英女王的奧莉菲亞高文（Olivia Colman）可說勢均力敵，最終兩人同獲金球獎的視后提名，最終愛瑪不但擊敗這名金像影后和金球視后，還一舉讓《獨行殺姬》祖迪高瑪（Jodie Comer）、《黑錢勝地》羅拉連尼（Laura Linney）及《黯衣天使》莎拉保羅森（Sarah Paulson）成為手下敗將，首嘗金球視后滋味。

「王儲查理斯」佐斯稱帝

畢業於劍橋大學的愛瑪歌連，2017年才出道，之前客串過電影《逆權選美》及劇集《潘尼沃斯》（Pennyworth），《王冠》第4季可說是她首次擔正。難怪透過視像致謝時，愛瑪顯得難以置信，除了多謝台前幕後的幫忙，她又特別鳴謝扮演王儲查理斯的拍檔佐斯奧康納（Josh O'Connor），「沒有你，我不會成事」；愛瑪又特別提到已故戴妃，說這名「人民的王妃」教曉了她要有同情心，並代表所有深切懷念她的人向其致謝。

《王冠》繼2017年在金球獎奪得最佳劇集後，昨日再奪同一獎項；至於佐斯奧康納（Josh O'Connor）則擊敗《黑錢勝地》積遜貝文（Jason Bateman） 、《絕命律師》卜奧登卻（Bob Odenkirk） 、《Hunters》阿爾柏仙奴（Al Pacino） 及《新雄才偉略》馬修烈斯（Matthew Rhys），首嘗視帝滋味。佐斯稱讚一衆對手是他的英雄，又說在全球疫情肆虐的歷史時刻仍然能夠工作，感到很幸運，並關注到很多人此時此刻過着孤獨的隔離生活，呼籲大家關注精神健康。

「鐵娘子」姬莉贏女配角獎

在《王冠》飾演「鐵娘子」戴卓爾夫人的52歲女星姬莉安德遜（Gillian Anderson），亦擊敗同劇飾演瑪嘉烈公主的海倫娜寶咸卡達（Helena Bonham Carter）、《黯衣天使》仙菲亞尼克遜（Cynthia Nixon）等，贏得最佳女配角殊榮，讓《王冠》合共贏得4獎，成為今年金球獎劇集方面的大贏家。

（第78屆金球獎頒獎禮）