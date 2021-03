《后翼棄兵》膺迷你影集獎 24歲安雅泰萊采兒奪最佳女主角

【明報專訊】影視串流平台Netflix今年在金球獎破紀錄獲42項提名,在衆多片商和電視頻道中獨領風騷,結果在劇集方面表現尤其出色,除了《王冠》在戲劇類橫掃4獎外,去年10月底上架的《后翼棄兵》同樣成績彪炳,奪得最佳迷你影集或電視電影,扮演天才棋后的安雅泰萊采兒(Anya Taylor-Joy)更榮膺視后。《后》劇去年10月底在Netflix上架時,短短28日錄得超過6200萬用戶收看,成為該平台歷來最多人收看的迷你影集之一。

現年24歲的安雅泰萊采兒出道短短6年,已拍過《思‧裂》、《新異變人》等電影;今年在金球獎,亦另外憑《Emma:上流貴族》角逐音樂或喜劇類影后,雖然飲恨,但《后翼棄兵》卻讓她擊敗《美國夫人》姬蒂白蘭芝(Cate Blanchett)及《無所作為》妮歌潔曼(Nicole Kidman)等影后級人馬,初嘗視后滋味。劇中她扮演孤兒,有下棋天分,同時又受精神藥物和酗酒等問題所苦,全劇就是看她如何在男士主導的棋藝世界打出一片天。安雅透過視像致謝時表示很感激大家相信她所演的角色,又說很喜歡此劇,不介意再演多幾次。

《他是我兄弟》馬克路法奴分飾兩角稱視帝

另一方面,「變形俠醫」馬克路法奴(Mark Ruffalo)憑《他是我兄弟》(I Know This Much Is True)中一人分飾兩角,擊敗《法官閣下》拜仁康斯頓(Bryan Cranston)、《無所作為》曉格蘭特(Hugh Grant)、《上帝之鳥》伊頓漢基(Ethan Hawke)等,成為迷你影集或電視電影最佳男主角。

至於《星球大戰》系列男星約翰保也加(John Boyega),憑《小斧頭》(Small Axe)奪得最佳男配角殊榮;該劇由《被奪走的12年》史提夫麥昆(Steve McQueen)編導,以1969年至1982年間發生在倫敦的真實事件改編,集結成5個獨立故事,約翰憑警察角色得獎。

(第78屆金球獎頒獎禮)