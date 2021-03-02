《后翼棄兵》膺迷你影集獎 24歲安雅泰萊采兒奪最佳女主角

【明報專訊】影視串流平台Netflix今年在金球獎破紀錄獲42項提名，在衆多片商和電視頻道中獨領風騷，結果在劇集方面表現尤其出色，除了《王冠》在戲劇類橫掃4獎外，去年10月底上架的《后翼棄兵》同樣成績彪炳，奪得最佳迷你影集或電視電影，扮演天才棋后的安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）更榮膺視后。《后》劇去年10月底在Netflix上架時，短短28日錄得超過6200萬用戶收看，成為該平台歷來最多人收看的迷你影集之一。

現年24歲的安雅泰萊采兒出道短短6年，已拍過《思‧裂》、《新異變人》等電影；今年在金球獎，亦另外憑《Emma：上流貴族》角逐音樂或喜劇類影后，雖然飲恨，但《后翼棄兵》卻讓她擊敗《美國夫人》姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）及《無所作為》妮歌潔曼（Nicole Kidman）等影后級人馬，初嘗視后滋味。劇中她扮演孤兒，有下棋天分，同時又受精神藥物和酗酒等問題所苦，全劇就是看她如何在男士主導的棋藝世界打出一片天。安雅透過視像致謝時表示很感激大家相信她所演的角色，又說很喜歡此劇，不介意再演多幾次。

《他是我兄弟》馬克路法奴分飾兩角稱視帝

另一方面，「變形俠醫」馬克路法奴（Mark Ruffalo）憑《他是我兄弟》（I Know This Much Is True）中一人分飾兩角，擊敗《法官閣下》拜仁康斯頓（Bryan Cranston）、《無所作為》曉格蘭特（Hugh Grant）、《上帝之鳥》伊頓漢基（Ethan Hawke）等，成為迷你影集或電視電影最佳男主角。

至於《星球大戰》系列男星約翰保也加（John Boyega），憑《小斧頭》（Small Axe）奪得最佳男配角殊榮；該劇由《被奪走的12年》史提夫麥昆（Steve McQueen）編導，以1969年至1982年間發生在倫敦的真實事件改編，集結成5個獨立故事，約翰憑警察角色得獎。

（第78屆金球獎頒獎禮）