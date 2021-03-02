疫下視像頒獎撞正技術故障 出爐男配丹尼爾致謝有畫無聲

【明報專訊】疫情持續逾年，過往頒獎禮紅地氈的星光熠熠，或台下衣香鬢影不復見，今年金球獎頒獎禮分美國東西兩岸舉行，《娛樂揸Fit人》天娜菲（Tina Fey）及《酒中見真情》愛美寶拉（Amy Poehler）第四度合作擔任主持，前者駐守紐約，愛美則在洛杉磯。比起去年艾美獎有全副防疫裝備的工作人員把獎送到得獎人府上如此周到，金球獎完全依賴視像，卻發生技術故障。

頒獎禮開始沒多久頒發最佳電影男配角，《Judas and the Black Messiah》丹尼爾卡魯亞（Daniel Kaluuya）擊敗《芝加哥七人案：驚世審判》沙查巴朗高漢（Sacha Baron Cohen）、《蛛屍馬跡》 謝勒力圖（Jared Leto）及《家庭變幻時》標梅利（Bill Murray）等對手掄元，怎料演出過《訪‧嚇》的丹尼爾致謝時卻有畫無聲，維持數秒後鏡頭被迫重回頒獎者羅拉丹（Laura Dern）身上，她亦立即「執生」說：「大家都看到了，我們很不幸，接收不良，深感抱歉，也恭喜丹尼爾得獎。」幸好其後問題解決，丹尼爾順利說出謝辭。事後羅拉承認，由上台到離開頒獎禮現場，前後只逗留約7分鐘，十分快速。事實上除了《神奇女俠》姬兒加杜（Gal Gadot）、《自殺特攻：超能暴隊》瑪歌羅比（Margot Robbie）、《中坑同學會》莎瑪希恩（Salma Hayek）、米高德格拉斯（Michael Douglas）夫婦親臨現場頒獎外，去年的影帝影后，如華堅馮力士（Joaquin Phoenix）和雲妮絲維嘉（Renee Zellweger）亦有現身。不少安坐家中的候選人亦應各大品牌邀請，經過悉心打扮透過視像參與，盡量增強「星光」感。

（第78屆金球獎頒獎禮）