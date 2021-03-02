吳孟達臨終開眼道別 曾志偉憶點滴拭淚 田啟文遺憾未有多陪伴

與達哥同期的藝員訓練班同學，在節目上分享達哥為人及一起上堂的趣事。（攝影：鍾偉茵）

【明報專訊】曾志偉得悉資深演員吳孟達（達哥）不敵肝癌病逝，身為電視廣播有限公司副總經理（綜藝、音樂製作及節目）的他，前晚特別安排製作直播紀念節目《無可比擬的演藝泰斗 永遠懷念吳孟達》，邀得達哥生前曾合作的圈中好友，包括田啟文、林子聰、杜德偉、羅冠蘭、吳麗珠、關禮傑等到場，分享與達哥的往事點滴，向他最後致敬。曾志偉稱視達哥為親人，提起跟他的相處，默默拭淚。田啟文遺憾未有多陪達哥傾偈，透露對方臨終前曾開眼跟大家道別。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

曾志偉在節目中道出達哥曾豪飲及沉迷賭博，欠下一身賭債，沒有人敢用，問周潤發借錢遭拒，曾到城門水塘想輕生，最後選擇做個好演員，努力還清賭債振作自強，成為大家敬佩的演員。達哥的為人和演技令大家貼服，憶起對方的人生經歷，志偉不禁哽咽眼濕濕，要以手抹眼淚。

感覺達哥在身旁

節目後，志偉受訪稱達哥離世是香港觀眾很關心的事，TVB作為媒體，達哥亦是TVB的家人，一定要盡快安排，他與達哥戲路差不多，所以經常合作，認為拍每一組戲就是一家人，每次再合作就如家人重逢，對於直播時哽咽眼濕濕，他說：「提起個親人一定會是這樣，說話時好似達哥喺身邊咁，又唔係好耐無見，最後見係去年年尾，實在是很突然的事。」

志偉表示知道達哥離世，第一時間與田啟文聯絡，亦有致電古天樂及錢嘉樂，他說：「達哥是個德高望重的人，我們任何一個部門都會幫手，不太阻住達哥家人的話，我們每一個都想見他最後一面和鞠躬，下一步等會長田雞（田啟文）處理。」

徵得吳家同意辦追思會

田啟文在節目中自責無多陪達哥傾偈感遺憾，透露達哥走得舒服，彌留時醫生稱達哥聽到其他人說話，只是未能給反應；當時達哥一直閉上眼睛，直至走前一刻，開了眼睛，給大家一個反應才走。

他受訪時表示達哥家人仍很傷心，所以還未傾身後事怎處理，首先要辦理死亡證，他說：「我和達哥家人講，要畀少少時間我，想想怎樣搞追思會，因達哥在世界各地有很多粉絲，追思會只會辦一次，要考慮場地和安全問題，很多人都想幫手。但其實達哥家人原不想搞追思會，我解釋就算家人不想做，我們這行業一定會做，後來徵得達哥家人同意，交給我負責，畀時間我消化一下，大家都想做得好好睇睇。」

澄清達哥仔女無爭遺產

田啟文稱一直低調處理達哥入院一事，不想張揚，全因達哥90多歲的母親，一直不知道達哥病况及入院，他說：「直到醫生通知所有親人要見就見，才送達哥母親到醫院，她來到好傷心，親人立即送她離開，所以不想再刺激她。希望不要再有那麼多負面報道，尤其是不齒一些假新聞，又話爭家產又話無立遺囑，達哥2014年大病後已立好遺囑，經濟亦無問題，報道稱他有1000萬遺產，當然是假的，我又不想講他有幾多，總之仔女沒有為遺產的事點樣搞，不要生安白造。」

古天樂讚渾身是戲

另外，古天樂（古仔）跟吳孟達於2014年合作電影《香港仔》與《竊聽風雲3》，前者他們飾演父子，昨日古仔在社交平台悼念達哥，留言：「再見達哥！」他稱達哥當時為《香港仔》宣傳而病倒，後來他們在《竊聽風雲3》再碰頭，他所演的老奸巨猾商人渾身是戲，這次合作好難忘。

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