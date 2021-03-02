陳豪內地開工 享受隔離21日

【明報專訊】陳豪、滕麗名、宣萱、陳庭欣等一眾《陀槍師姐2021》台前幕後，昨日齊集為結局篇宣傳。陳豪今日出發到深圳為新劇《白色強人II》開工，出發前仍要為該劇趕拍通宵戲，幸有賢內助陳茵媺幫手執行李，他說：「很多事情要靠老婆幫我搞，要拍一個月，隔離又差不多一個月，兩個月不能見小朋友，他們都說不想我走，希望4月趕得切回港慶祝自己、老婆和女兒的生日，趕不到就唯有後補。」他直認接受21日隔離，對他來說反而可以放鬆一下，不用忙於開工及照顧子女，除有時間處理生意上的事，還可趁機在房內健身及冲咖啡打發時間。

陳庭欣期待出街被人鬧

陳庭欣穿上貼身迷你裙現身，笑稱可能最近高了，條裙縮水，穿起才有此效果。劇中她出招跟宣萱爭陳豪，角色乞人憎，陳庭欣稱有觀眾看完網版，已開始鬧其角色，她笑說：「我覺得自己好變態，如果出街被人鬧，我會好開心。」問可有試過被男友的前度騷擾？她說：「慶幸沒有遇上這情况，我每一段感情分手會搞得好清楚，分手後也不會再聯絡。」可介意男友和前度約會？她表示聯絡無所謂，如單獨食飯就不是太好，她的心會不舒服。

滕麗名少跟關詠荷聯絡

滕麗名已是《陀槍》系列五朝元老，她稱想開拍第六輯，演退休警察。她表示陳三元這角色，帶給她很多東西，原本的性格也慢慢變了陳三元的性格，直到現在還有人叫她「三蚊雞」。問與以往《陀槍》主角多不多聯絡？她說：「其實關詠荷好cool，是最少聯絡一個，反而和歐陽震華就最多聯絡。」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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