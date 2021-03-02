《造星II》季軍李祉均演藝事業無起色 妒忌同屆兄弟有人賞識

【明報專訊】6名曾參加ViuTV選秀節目《全民造星》系列的參賽者，包括李祉均（Oscar）、李靜蓮（Alina）、Sting、T.Max、Dilys及Ann Kim，前晚一齊網上直播唱歌。《造星II》季軍Oscar知道同屆冠軍吳啟洋和亞軍張天賦均已簽唱片公司，未有着落的Oscar替他們開心，並說：「沒有失望，只少少妒忌他們點解咁叻？我會再努力，覺得要在最適當時候，做適當的事，我還未預備好，覺得唱歌、跳舞和演戲方面，仍要再磨練。」

Oscar自爆曾自薦參加《造星III》，可是最終被說服放棄，暗示想法和方向不同致未能合作。他稱MIRROR經理人花姐很忙，大家有聯絡，但都是閒聊沒傾其他，但他與ViuTV保持良好關係。

Alina透露新年狂吃致肥，正積極減磅，準備為4月一部有份飾演女團的新戲開工。能夠接到新片工作，Alina承認是好彩：「我都覺自己死好命，上年疫情時去參加《造星III》，唱歌差又有人幫我。經比賽帶挈又有廣告拍，掙回半年沒收入的錢。」她現正跟ViuTV傾簽約，估計成數很高，男友邱士縉未有幫手拉攏，但希望日後多合作，可以做公司第一對的情侶檔藝人。

記者：林蘊兒