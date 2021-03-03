楊明被控拒絕提供血液樣本 表面證供成立 3•11結案陳辭

楊明（中）去年8月疑醉酒駕駛自炒，警方到場後他未能站穩，需由兩名警員攙扶，並由救護車送院。（資料圖片）

【明報專訊】現年40歲無綫藝人楊明（原名林明樂），去年8月初駕車沿半山馬己仙峽道落山，駛至玫瑰別墅對開彎位時，汽車失控越過對面線自炒。楊明當時疑醉酒，未能站穩，需兩名警員攙扶由救護車送院，其後因拒絕提供血液樣本被捕。楊明被控3項罪名，包括門窗玻璃透光度不足、拒絕提供血液樣本以作化驗及不小心駕駛，昨日於東區裁判法院應訊。

認不小心駕駛兩罪

楊明昨早9時10分由女友莊思明及兩名無綫經理人陪同到達法院。莊思明的契爺、資深大律師清洪代表楊明出庭，否認第一項拒絕提供血液樣本罪，其餘兩項則認罪，法官裁定罪名成立，稍後再判刑。

就第一項控罪，法院傳召證人鍾姓警察作供，他表示接報到場後發現被告神志不清醒，散發少許酒氣，倚着欄杆，但可交談幾句；被告表示沒受傷，故第一架救護車離開後，便安排被告上警車休息，警員提出3條問題：過去5分鐘可有吸煙、過去20分鐘有否飲含酒精飲料，以及有否服食任何藥物，被告回答：「沒有。」

在醫院大吵大鬧 穿約束衣

接着警員指示進行酒精呼氣測試，被告即稱頭暈，然後伏在警車內的枱上，不省人事、沒有反應，於是警員再召第二輛救護車，並以「雖有合理辯解而沒有提供血液樣本以作化驗」罪名拘捕他，被告無反應。救護車抵達，被告神情呆滯，但希望自行上救護車，最後仍需兩名警員扶他上車送院。被告在醫院等候治療期間，躺着不太清醒，代表大律師曾到場會面，然後醫生到場診症，警員在外面聽到被告情緒激動、大吵大鬧，醫護人員及保安替他穿上約束衣。

第二名警長作供稱，在醫院診症室聽到醫生稱被告適合做酒精呼氣測試，但被告沒反應。未幾被告要求坐輪椅上廁所，護士拒絕，並供應便壺解決，被告不滿意大鬧：「有冇搞錯？」醫生便安排他穿約束衣，並進行抽血做酒精測試，警長提示被告，若不接受抽血做酒精測試便會正式拘捕，被告雙眼張開望向天花，未有回應，警長追問願不願意？被告細細聲說：「不願意。」警長再通知被告的駕駛執照交警務處長保管24小時，他才點頭。

律師稱警方程序有錯

午後聆訊，法庭再傳召陳姓女律師作供，陳律師表示醫生在診症時要求立即提取被告的血液樣本，但她希望先向被告提供法律意見，故要求多點時間，醫生只准許多10分鐘。其後她退出診症室等候，聽到裏面有聲，探頭看到警察在裏面撳住躺着的被告，她大叫：「如果要向被告提問，我需要在場，而重申了幾次。」警察後指被告拒絕提供血液樣本，令她十分驚訝程序有錯、欠公平。

法院裁定控方表面證供成立，辯方需要答辯，但被告選擇不作供，法官決定將案件押後至3月11日結案陳辭。

楊明與莊思明步出法院時，應傳媒要求企定影相，被問會否擔心罪成，他在工廈開設的食肆又被踢爆違規招待街客，恐再惹官非，他均未有回答，匆匆登車離去。

記者：鍾一虹

【案件編號：ESCC2365/2020】