胡杏兒佗得吃力盼快生 拒透露BB性別

【明報專訊】三度懷孕的胡杏兒，昨日挺着8個月孕肚到銅鑼灣出席活動，她透露預產期是本月底，希望BB快點出世，因為最近照超聲波，胎兒已有5磅幾重，佗得有點吃力。問到BB性別，她大賣關子：「等大家估，出世才跟大家講，未出世都可能會照錯。」她上兩胎是順產，今胎同樣選擇順產。問到昨日是否她產前最後一次出席活動，之後閉關專心安胎？她表示還有一個訪問要做，其實亮相春晚節目後已沒工作，在家照顧小朋友，昨日是應客戶要求出席。

佗第3胎的杏兒沒有不舒服，體重增了20幾磅，有少許水腫，飲食方面與前兩胎有別，「這次喜歡吃熟壽司和牛肉，之前兩胎都很少吃牛肉，感覺怪怪的，我現在吃得睡得」。問她是否開始接產後工作？她說：「生完先啦，待坐月收身，回復狀態才再工作。」有報道指她在內地工作3個月掙了300萬人仔？她猶豫一會但笑不語；是否說得太少？她仍是沒回答：「等我回家計一下先，不急於掙奶粉錢。」她承認之前密密接工作掙錢，是為了孩子有更好生活，自己亦可以有更多時間陪伴他們，「短時間壓縮掙錢，之後就可以有多些時間陪小朋友」。

歡迎無綫邀請拍劇

提到曾志偉返無綫出任副總經理，問杏兒會否有興趣回巢拍劇？她說：「無綫找我，我當然歡迎，始終無綫是我娘家。（但酬勞不及內地？）娘家不可以講錢，最重要開心、有好劇本和適合角色。我已經4年幾沒拍無綫劇，日前返電視城探望正在拍攝《白色強人II》的好姊妹胡定欣，趁她回內地工作前為她打氣。當天見到昔日的幕後工作人員，大家都很開心。」

記者：柯美