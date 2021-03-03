無綫王君馨入圍爭ViuTV女歌手獎 Viu金廣誠「開綠燈」 歡迎星夢派歌上榜

ViuTV頒獎禮各獎項由全港市民一人一票投票選出，MIRROR不會因為是「親生仔」獲公司偏心。（攝影/記者：陳釗）

【明報專訊】ViuTV首個樂壇頒獎禮《Chill Club推介榜 年度推介20/21》昨日舉行記者會，公布詳情及入圍名單。頒獎禮將於4月18日假九展舉行，當晚共頒發11個獎項，除了幕後獎外，所有獎項均由全港市民一人一票投票選出。無綫藝人王君馨入圍角逐「Chill Club年度女歌手」和「Chill Club年度唱作歌手」，ViuTV製作部副總裁金廣誠「開綠燈」，表示有向對方發出邀請，並歡迎星夢歌手派歌上榜。若TVB邀請，MIRROR及ERROR也可隨時上《勁歌金曲》。

記者：陳釗

一人一票 唔會偏幫「親生仔」

金廣誠表示頒獎禮以「人人樂壇 音樂第一」為主題。TVB上周與三大唱片公司破冰，他不擔心會因此分薄各大唱片公司歌手現身ViuTV的意欲，大家各有各做，最重要是幫到娛樂圈。對於無綫藝人王君馨有份入圍，金廣誠稱有邀對方出席頒獎禮，絕不介意。

會否也讓星夢歌手派歌上榜？他說：「Why not？這是業界應該做的事情。」又稱若有邀請，MIRROR及ERROR隨時都可上《勁歌金曲》，並強調不會因為兩隊男團是「親生仔」而易拎獎，皆因獎項是一人一票選出，不會因自己人而偏心。另外，談到頒獎禮預算，金廣誠稱未知實際數字，各方面都超資，場地檢疫也增撥了額外預算，亦有機會安排現場觀眾。

許廷鏗期待再亮相無綫

昨日出席歌手包括許廷鏗、鄭欣宜、MIRROR、ERROR、Gin Lee（李幸倪）、AGA（江海迦）、泳兒及陳柏宇等。問到許廷鏗與鄭欣宜可有信心得獎？他們即互笠高帽，表示對對方有信心。許廷鏗早前缺席無綫與三大唱片公司的破冰記者會，他解釋有獲邀請，但當日要幫人整牙，而且件事比較急，故未能出席。他說：「不排除再度亮相無綫的可能，無論是哪個平台，只要有心做，也會參加支持。」

他形容與無綫有種既熟悉又陌生的感覺，很期待與一班老朋友重聚。欣宜表示過去一年看到很多平台落力為樂壇做得更好，能有多個平台宣傳音樂，身為歌手一定開心和say yes。

姜濤多提名 想奪組合獎

ViuTV親生男團MIRROR入圍多項提名，隊長Lokman表示難以預計會否成為大贏家，但獎項當然愈多愈好。姜濤被取笑除了「年度女歌手」外，全部獎均有提名，他說：「多謝公司給予機會，但信心一般，順其自然，比起個人獎，更想奪組合獎，因成員們一起攞獎更開心。」

Ian首談女友盧慧敏

成員Ian與混血模特兒盧慧敏熱戀中，問女友可有為他打氣？Ian首開腔談戀情，稱二人工作範圍不同，很少談工作。對於之前被指因拍拖而缺席新城頒獎禮，他再澄清當日因家事請假，強調無迴避緋聞問題。至於與陳曉華關係？Ian稱大家只是朋友，他沒留意陳曉華被自己fans抨擊，並說：「可能大家惜住我，驚有誤會而已。」此外，問到MIRROR會否想亮相TVB？Lokman稱一早講過不介意，很想去。

Gin Lee喜見證歷史誕生

Gin Lee表示香港音樂平台不多，感恩能常來Chill Club宣傳，似是她第二個家，而且很開心能參加第一屆音樂頒獎禮，成為歷史一部分。AGA亦很開心第一次參加ViuTV的音樂頒獎禮，稱2021年開頭已很熱鬧，有很多頒獎禮，入圍女歌手很多都是好朋友，自己攞或別人攞也一樣開心。

英皇只派泳兒一名歌手做代表，被問是否公司不給面子ViuTV？她說：「都是代表公司，是有誠意地代表，大家不要想多了。」