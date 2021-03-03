金球獎收視暴跌六成 內地網民質疑趙婷國籍

【明報專訊】第78屆金球獎雖然曲終人散，卻餘波未了，趙婷憑《浪跡天地》創造歷史，成為首位奪得金球獎最佳電影及導演的華裔女性，不少內地網民透過微博道賀，但亦有人質疑她的國籍，並翻出她接受西方媒體訪問時，自認是美國人的「證據」，以及曾經批評內地是「充斥謊言的國家」等言論，令到此片能否如期下月在內地開畫，增添變數。

現年38歲的趙婷在金球獎取得「零的突破」，隨即惹起內地網民關注，有關微博標籤「＃趙婷獲金球獎最佳導演」的內容，在她得獎當日的點擊次數高達2.8億，然而網民對她評價毀譽參半，財經作家段傳敏留言：「在陌生的國度她經歷了獨立電影人所經歷的空前磨難，很有幸，這些都成為她前進的滋養而非深淵。無論如何，祝賀她的成就。」另一網民「杰倫的現女友」卻表示：「有才華是真，看不起中國也是真。」

曾稱內地充斥謊言

事緣有網民翻舊帳，從趙婷去年接受澳洲傳媒訪問提到「現在美國已成為我的國家」，質疑她已擁有外國護照；另一篇在2013年刊登於美國電影雜誌《Film Maker》的文章，趙婷被問到為何拍攝一齣有關美國原住民的電影時，她解釋：「在我成長的年代，內地是個充斥謊言的國家，有很多我在小時候吸收的資訊，最後發覺都是假的，從此養成的叛逆的性格。」

兩篇訪問報道，事後都被刪除。有內地網民懷疑此舉是電影公司宣傳人員替她「洗白」的手法，不過有關訪問的截圖，依然在內地網絡瘋傳。《浪跡天地》早前宣布將於4月23日在內地上映，早前趙婷以普通話錄製宣傳短片，並於內地網站播出，她說：「這部電影匯聚了很多人的熱情、努力，甚至他們自己人生的故事，希望通過他們的故事，你會去尋找屬於自己的生活，成為自己人生故事的作者。我們戲院見！」到底內地觀眾會否捧場？下月自有分曉。香港則提早在4月1日開畫。

對於趙婷的身分問題，西方傳媒如《紐約時報》大多稱呼她為「美籍亞裔」導演，至於她的繼母兼內地女演員宋丹丹，理所當然說她是「中國女孩」，在她獲獎後透過微博留言：「你是我們家的傳奇，相信你的故事也會激勵無數中國的孩子們。」

視像會議畫面質素欠佳

除了國籍之外，趙婷上月接受外媒訪問，亦首次對「富二代」身分澄清，強調父親並非內地億萬富豪：「如果是真的話，希望他們能夠支付我的學費貸款及住宅按揭。」她表示有關謠傳，源自父親跟繼母宋丹丹再婚，「她是一個中國喜劇演員」。

提起金球獎，趙婷受到抨擊，美國NBC電視台亦不好過，前日直播頒獎禮的收視僅錄得542萬觀眾收看，比上屆的1476萬急跌超過六成，不單是NBC擁有轉播權超過10年的最低位，甚至比同時段播出的CBS節目《60分鐘時事雜誌》或ABC的《一夜成名》猶有不及。

受到疫情影響，今屆頒獎禮被迫改變形式，由金像影帝華堅馮力士（Joaquin Phoenix）及「神奇女俠」姬兒加杜（Gal Gadot）等上台宣讀得獎名單，候選影星則留在家中等待賽果，然後透過視像會議程式致謝辭，結果發生技術故障，例如丹尼爾卡魯亞（Daniel Kaluuya）憑《Judas and the Black Messiah》獲頒最佳電影男配角，發言期間有畫無聲，情况相當尷尬，加上視像會議畫面質素欠佳，都是觀眾「轉台」的原因之一。