群星悼念 周慧敏惦記唐奕聰鼓勵 環球推銷太極專輯 道歉刪專頁息民憤

【明報專訊】太極樂隊的鍵琴手唐奕聰（Gary Tong）前日疑因心臟病發猝逝，終年57歲。Gary圈中人緣甚佳，很多跟他相識及合作過的藝人均感惋惜，在社交網悼念及回憶跟Gary昔日相處點滴。周慧敏讚他是溫柔又待人有禮的音樂人，給她很多鼓勵說話。容祖兒不捨Gary離開，覺得他對音樂的觸覺，熱誠投入都是不可多得。「環球中文經典」facebook專頁前日發文悼念卻附上太極唱片的購買連結，被網民鬧爆，環球唱片其後發道歉啟事，表示會處分有關同事，該專頁之後已刪除。

Gary突然離世，震驚娛樂圈，跟他一起奮鬥數十年的太極主音雷有輝感難過，在社交網說傷心。單立文感謝Gary的音樂、笑聲、包容、和善，一切將永留在他的生命裏，希望Gary一路走好。

周慧敏分享3張昔日與Gary的合照，她說：「Dear Gary，永遠懷念你，主懷安息。Gary唐奕聰先生是一名既溫柔又待人有禮的音樂人。」回想1994年她的第一個個人演唱會在台灣舉行，Gary是她的音樂總監。至她的30周年演唱會香港場至巡演，幾乎每場，Gary都是她的音樂團隊成員，陪她走過音樂旅程。他們有共同信仰，每次演出前大伙兒在台上禱告，特別溫暖。今年2月中，她收到Gary傳給她的鼓勵說話，她會好好記住。

容祖兒讚低調有才

容祖兒上載跟Gary在演唱會的視頻，寫道：「今（前）夜有點難過，跟Gary合作始於2003年《心淡》，舒文和Leo當時覺得第一版編曲未到題，決定邀請Gary幫忙，最後這首沒有派過台，但成為了我人生其中一首最重要的作品，便是來自Gary既浪漫又蕩氣迴腸的編曲。」

他們一起做了多個大大小小演唱會，去不同國家巡迴演出。Gary在任何一個崗位都是那麼輕鬆，有才低調，默默給他們提供最好的音樂意見，不會給予壓力，是很好的一個人。容祖兒說：「Gary對音樂嘅觸覺，熱誠投入都是不可多得，真捨不得這麼突然地離開。Gary我會記着你的好，願你一路好走。」

環球高層向太極成員致歉

「環球中文經典」社交網專頁前晚發文：「突然想聽太極！RIP~Gary Tong~」叫人立即選購並附購買連結，網民留言斥趁機發死人財。

隨後專頁刪掉有關帖文，環球唱片發道歉啟事，表示已嚴肅處理這件事，以及已嚴正處分有關同事，往後會嚴謹把關社交平台發布之內容。對於唐奕聰先生的離世，他們深感遺憾及惋惜。「環球中文經典」專頁之後被發現已刪除，不過未平息網民怒氣，繼續在環球唱片社交網留言指摘，還聲言要罷買。

太極成員鄧建明向傳媒表示有環球高層向太極成員傳信息致歉，他相信Gary不會太執著此事。

娛樂組