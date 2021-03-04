志洙捲校園欺凌性暴力風波 網民要求辭演《月升之江》

【明報專訊】最近有不少韓星如《驅魔麵館》趙炳圭、《梨泰院Class》金東希等，捲入校園欺凌風波，目前熱播中的《月升之江》27歲主角志洙亦不例外，前晚有自稱受害者的網民爆料，揭發志洙念高中期間，曾經糾黨辱罵甚至虐打同學，亦有人指志洙曾與初中女生發生關係後，散播二人性交片段。由於事態嚴重，志洙所屬事務所Keyeast隨即發表聲明，承諾徹查事件。

《君主》金所炫與《步步驚心：麗》志洙合演KBS電視台古裝劇《月升之江》，前晚播出第6集，上下兩部分收視錄得6.6%及9.2%，比上集微升0.1%及0.3%，成績不俗。同晚卻爆出志洙涉及校園欺凌的醜聞，KBS尚未回應，網民已先要求志洙辭演，否則發起罷睇。《月升之江》全劇共有20集，如今尚有大部分未播，如果志洙辭演，電視台肯定損失慘重。

事緣有自稱受害者的網民爆料，聲稱2006至2008年間，跟志洙入讀首爾同一所高中，他在高校二年級曾遭志洙及朋黨欺凌，包括被他們搶走食物券；他又目擊志洙乘坐巴士上學途中，透過車窗以汽槍射向其他學生，每當有人「中槍」時，他都會興奮大笑。

網民表示揭發志洙惡行，並非要求道歉或賠償，反正一切為時已晚，就算抱歉亦無悔意，「你說喜歡演戲？那就請你繼續演吧，不過，必須在藝名前加上『校園欺凌者』幾個字，好讓我們這些受害者永遠不會忘記」。

事件曝光後，再有兩名網民加入爆料行列，宣稱志洙曾在校園洗手間內與初中女生發生關係，事後更散播性交片段，藉此自我炫耀，甚至傳他曾強迫男同學替他手淫。

事務所稱會查明真相

志洙所屬事務所Keyeast娛樂對於欺凌傳聞大為緊張，昨日透過社交媒體發表聲明，強調會盡最大努力查明真相，並為事件導致粉絲擔心表示歉意。同時要求「報料者」主動跟事務所聯絡，提供更多線索。不過，此舉卻惹來其他網民批評，質疑事務所是否想透過電郵找出受害者身分，方便展開法律行動？