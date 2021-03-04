【開箱】《疑．媽》 「慈母」愛你愛到困住你

【明報專訊】今年剛滿30歲的90後美籍印度裔編導安尼遜查格提（Aneesh Chaganty），2014年拍攝兩分鐘短片《Seed》在YouTube曝光，首24小時已破百萬瀏覽，成為網絡熱話；之後拍了無數短片，直到2018年交出處男電影《人肉搜尋》（Searching），不但在辛丹斯電影節奪得觀眾大獎，同年上正場亦叫好叫座；去年再推出成本不高，但意念為本的懸疑驚慄片《疑•媽》（Run），同樣贏得掌聲；香港原定去年上映，受第四波疫情影響，到上月戲院復開，才安排今日開畫。

《人肉搜尋》編導新作

對比上次《人肉搜尋》，今次《疑•媽》無論角色及故事其實都更簡單。講述歌兒自幼體弱多病，而且不良於行，自出生起過着與世隔絕的生活，無論衣食住行或教育，都由媽媽戴安一手包辦。隨着年齡漸長，歌兒渴望考進大學憧憬從未嘗過的社群生活，卻無意中發現母親無微不至的照顧背後，隱藏了暗黑秘密。

此片的主要演員，只有扮演媽媽的《盜海豪情：8美千嬌》莎拉保羅森（Sarah Paulson）和飾演歌兒的演藝界新人姬拉艾倫（Kiera Allen）。莎拉演出過《美國怪談》，早前更憑劇集《黯衣天使》獲金球獎最佳女主角提名，該劇原是奧斯卡得獎電影《飛越瘋人院》的前傳，講述片中的精神病院護士長Mildred的成魔之路。莎拉保羅森演這壓抑又帶邪氣的角色，十分逼真，表面看是楚楚可憐相，不見半絲猙獰面目，跟出爐金球影后（音樂或喜劇）《完美監護人》露莎雯佩克（Rosamund Pike）可說互相輝映，後者金髮碧眼白皙皮膚，卻擅演富於心計的角色，無論是前作《失蹤罪》還是《完》片都叫人不寒而慄。莎拉則無論在《黯衣天使》或《疑•媽》都是表面溫順謙恭 ，眼神卻透着神經質，以為是好媽媽，但暗裏藏刀。兩人都是新一代蛇蠍心腸角色的代表演員，東邪西毒，無分軒輊。

真殘障女孩參演

扮演歌兒的姬拉艾倫是沒什麽演戲經驗的大學生。據悉劇組堅持找真正的殘障演員演出，並在網上招募，怎料吸引正常少女假扮殘障來試鏡，甚至演得逼真，很有天分，但當工作人員看她們的社交網時，卻發現全屬偽裝，最終發掘了姬拉這名有缺陷的演員。據悉她知道將要接受艱苦訓練以應付角色時，特別加緊操練，又自拍訓練的影片，還配上《洛奇》的電影配樂，無論身心都準備演好此角，意志強大。

片中的歌兒雖然患重病，又不良於行，但她非常努力，對於數理化和機械尤其有研究，也是從一瓶藥開始挑起了好奇心，追查下去才發現自己並非天生有病。為免打擾觀衆欣賞此片的興致，在此不會劇透。只能說片中莎拉保羅森飾演的戴安，口口聲聲說愛惜女兒，其實只是自私到一種病態的地步，以限制對方的自由來滿足個人控制慾。

切合隔離現狀

據悉此片內容並非毫無根據，在美國曾有一宗女兒弑母案，就跟片中情節很相似：Gypsy Rose身患重病，從小依賴輪椅代步，靠媽媽Dee Dee全天候照顧，兩人不時出席慈善活動，怎料2015年Gypsy Rose把母親刺斃。據悉她本非常健康，是Dee Dee一直強迫她吃藥，騙她身患重病，藉此博取大衆和慈善機構的同情。後來有研究指出Dee Dee可能患有代理型孟喬森症候群（Munchausen Syndrome），即患有心理疾病的照顧者故意誇大或揑造受照顧者的病况。此案曾引起熱議，早前並改編拍成劇集《惡行》（The Act），由《我們都是這樣長大的》柏翠茜雅格（Patricia Arquette）及《親親小站2》祖兒京（Joey King）分飾母女。

近一年受疫情影響，很多人都被迫過隔離生活，與《疑•媽》中失卻身體自由的歌兒其實有點相似。編導安尼遜查格提說：「《疑•媽》講述一個女孩一生都被『隔離在家』，2020年大家也幾乎被隔離在家，也算是切合現狀的電影吧。」片末「即以其人之道，還治其人之身」的結局，更可說一絕。

上映日期：3月4日