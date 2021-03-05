兩年前患子宮癌飽受煎熬 金燕玲再患乳癌︰幸運沒擴散

【明報專訊】66歲金燕玲前年3月自爆農曆年前證實患子宮癌，切除淋巴、子宮、卵巢和盲腸，以及接受化療和電療，過程辛苦，她甩頭髮及骨痛，感受到生不如死，幸好最後抗癌成功。誰料兩年後她再度患上癌症，農曆年初五（2月16日）獲告知患乳癌1期B，她已接受手術切除腫瘤，稍後要電療。金燕玲前晚在YouTube頻道透露得悉患乳癌經過，其間一度感觸落淚，說感到好驚，因胸部對女人好重要，慶幸不用切除胸部，亦沒有擴散，覺得自己幸運及幸福，她提醒大家要關注及檢查身體情况。

娛樂組

做拉筋摸到左胸有硬塊

金燕玲最近於YouTube開設頻道，前晚上載第一條短片，親自公開患了乳癌，因不想大家將來在別人口中得知此事。她首先說今年過了一個頗特別的新年，與兩年前一樣，她在農曆年前發現患癌症；她有日做拉筋動作時，突然摸到自己左胸有粒硬塊，翌日立即去問醫生意見，隨即接受檢查，要捱到年初五才證實再患癌症。她日前已動了手術切除腫瘤，幸好屬1期B，可以保住乳房，但一定要做電療。金燕玲說︰「雖然我是有癌症，但已是幸運中最幸運的情况。」

切除腫瘤後翌日出院

談到再次患癌心情，金燕玲情緒開始激動，哽咽含淚說︰「今次好驚，我不是難受，但經歷令人害怕。原來胸部對女人來說是挺重要。醫生覺得樂觀，因為那粒東西不是太大，睇片又好清，但也解釋我知，萬一超過了條線，就有機會跑了去別處。我很幸運，我沒有擴散，我只入了醫院兩晚，開完刀翌日就出院，全世界都『嘩』﹗我的朋友都驚到死，很擔心！」她出院後休息，很快已可以出街，笑稱是否很癲！

「兩次患癌都是不幸中大幸」

金燕玲自嘲道︰「可能有人覺得，金燕玲有無搞錯，又生Cancer！是呀，什麼事都打孖來，流感的時候有兩個流感，兩年後又有第二個Cancer，但我是個很幸福和幸運的人。今次不止幸福，是幸運，兩次患癌都是不幸中大幸。」她希望透過經驗，分享資訊給大家。她呼籲大家有空要摸自己的身體檢查，她那天就是摸到有粒東西，個胸又好脹，知道有問題，立即看醫生。她亦覺得買保險好重要。

蘇施黃相伴抗癌做司機接送

好友蘇施黃昨日在社交網上載金燕玲在手術後跟她影的合照，說金燕玲在YouTube頻道自爆患乳癌經過後，有很多朋友及粉絲都送上安慰，金燕玲叫她代為感謝大家。她讚金燕玲好犀利，做完手術第二日已出院，第三天已出街，蘇施黃說︰「佢話唔好當自己有病匿埋喺屋企喎。我做司機蘇，駕車也小心翼翼。衷心多謝大家關心。」