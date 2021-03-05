宣萱不接內地工作留港陪愛犬

【明報專訊】宣萱與蔣怡昨日出席美容品牌活動，分享保養護膚之道。宣萱透露近期趁工作空檔學整陶瓷，同時報讀有關舊衣改造課程，希望為環保出一分力。她說：「年輕時有段時間瘋狂買衫，現在覺得要環保，所以想學將舊衣改造，然後循環再穿。家中有些衣服保留了10多年仍可以再著，如穿不上就會減肥，平日盡量買長興款式。」她表示喜歡DIY，希望可親手製窗簾布，笑言可慳回5位數字。

由於全球疫情仍未受控，宣萱稱會多忍一段時間才計劃到外地旅行；至於返內地工作，她覺得內地疫情控制不錯，但需要隔離一段時間，故暫未有接內地工作。她透露留港原因是不捨愛犬，「試過有次去日本，家中6歲狗狗突然離世，令我感受到很多事難以預料，現在有時間寧願多陪家中的12歲愛犬。」

蔣怡家中花園野餐似外地度假

蔣怡表示因疫情多跟家人相處，經常在家中花園野餐，感覺似往外地度假。往年農曆新年，蔣怡與丈夫選擇到外地避年，原來與派利市有關，她說：「未生小朋友前是派的多，到有小朋友後，帶他們出外𢭃利市，都是一樣派比收的多。因為丈夫是老闆，他總擔心派得不夠；不是錢銀問題，而是心理壓力好大，感覺好辛苦，所以新年寧願去外地避年。」

記者：林蘊兒