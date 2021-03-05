鮑起靜免成女兒負擔 願住安老院 準媽媽余香凝誓再追B 防做獨居老人

鮑起靜（左一）稱女兒（左二）為她添了兩個孫，見他們相處愉快，倍感安慰。（網上圖片）

【明報專訊】鮑起靜（鮑姐）和余香凝在微電影《日子總有我伴你走》飾演「兩婆孫」，奪得美國洛杉磯 《Independent Shorts Award （ISA） 》的「最佳演繹組合」；微電影又在美國《Top Shorts Film Festival 2021》榮獲「最佳原創故事」，鮑姐贏得「最佳女配角」等殊榮，相當威水。兩人早前一同受訪，鮑姐直認被劇本感動，現實中亦不想成為女兒負擔，若要入老人院也無問題。準媽媽余香凝則大爆拍攝過程中與鮑姐暢談「媽咪經」，視對方為學習目標，鮑姐鼓勵余香凝起碼生兩個，等小朋友互相陪伴成長，養成不自私的性格。余香凝笑說：「咁我聽鮑姐話，生多幾個。」

記者：陳釗

攝影：孫華中

余香凝非常多謝鮑姐答應演出，片中還有另一好戲之人潘燦良，雖然只是16分鐘的微電影，但都算是電影班底，她說：「今次我們還參加了『創+作』比賽，無論贏輸與否，只是班底都已經贏了。」余香凝說故事感人，講述她因未能出席婆婆喪禮而留下遺憾，於是去做社工，扮演失智老人鮑姐的「代孫女」，幫對方完成心願，陪她走人生最後一程，從而帶出很多感動位。

鮑姐擔心老公無人照顧

鮑姐直認看劇本時已被故事感動，心想若她可預先安排，有人這樣陪自己度過人生最後一段日子，是多麼好的事。她說女兒現時居住英國，常不在身邊，所以都有些感同身受，並說：「我不是擔心自己，是擔心我老公，如果我走先剩下他，我會覺得很淒涼，所以我已預先跟女兒講，如果我走先，一定要照顧好爸爸。如果是剩下我，我覺得我是可以的，我不介意住安老院，因不想成為下一代的負擔，我見有個Auntie住老人院很開心，我想我都是這類人，所以跟余安安曾傾過，將來住同一老人院，互相陪伴。」

喚醒大眾愛要及時

余香凝稱拍完戲，亦令她有所反思，要多陪伴外婆，因婆婆早前不舒服入院，令她擔心不已，加上對方年紀大，又是獨居老人，但外婆見她粗身大細加上疫情，不想她勞碌，余香凝說：「這個疫情明明好想去關心對方，但又會因為你愛惜那個人，叫她不要來，不過婆婆知我有BB非常開心。」

雖然該片是第八屆微電影「創+作」支援計劃（音樂篇），但鮑姐說導演很好，有封利市給他們。余香凝還說拍攝時，鮑姐經常萬歲，炮製很多美食，又多謝導演送了一首歌給她，會與微電影同時推出，希望喚醒大家要及時珍惜，不要失去了才後悔。

同屬巨蟹座 特別啱傾

余香凝表示去年11月拍攝微電影時已有身孕，幸狀態很好，未有出現太大妊娠反應，成個團隊也很惜她，不用埋位時便叫她休息。余香凝表示會繼續工作，視乎疫情調節。獲老公批准？她笑說：「我做什麼他都會支持，但最好當然在家陪伴屋企人。」

她笑稱與鮑姐培養感情時，其中一個話題就是談「媽咪經」和家庭生活，她說：「我們都是巨蟹座，巨蟹座是好媽媽，我會視鮑姐為目標。」鮑姐說女兒為她添了兩個孫，兩個小朋友互相陪伴下成長是比較好，又可養成不自私的性格，鼓勵余香凝起碼生兩個。

余香凝聞言笑說：「咁我聽鮑姐話，生多幾個，避免將來做獨居老人，總有一個可陪伴我。」

場地提供：Mini hotel Causeway Bay

化妝：Melody Chiu （余香凝）

髮型：Hugo @ ii alchemy（余香凝）

服裝：MAX&Co.（余香凝）

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