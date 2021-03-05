去年推出自傳 揭發惡兄暴行 瑪麗嘉兒反被控誹謗

【明報專訊】美國樂壇天后瑪麗嘉兒去年9月發行自傳《The Meaning of Mariah Carey》，迅即登上《紐約時報》暢銷書榜首，新書揭露她在成長過程中，受盡家人虐待，其姊Alison Carey上月率先入稟紐約最高法院，以「感情受到傷害」為由，要求賠償125萬美元（約975萬港元）；日前輪到胞兄Morgan Carey告她誹謗，同樣索償但未有提及金額。

據美國綜藝網站Variety取得法庭文件指出，現年61歲的Morgan Carey不滿新書把他描寫成為有暴力傾向的人，「只要有他在的地方，牆壁都會出現一個又一個破洞」；瑪麗嘉兒又提到，小時候曾目擊父兄打架，「警察到場調解，動員12人才可把父親和哥哥拉開」，因此她對Morgan甚為恐懼，「我沒有安全感，源於他的脾氣難以預測，任何人或者任何事都可以令他憤怒」。

胞兄批內容失實

對於書中言論，Morgan一一否認，直斥內容純屬虛構，例如瑪麗嘉兒遭到家暴一事：「有常識的人都知道，如因家暴而報警，通常只有一、兩名警員到場調查。」Morgan在法庭文件中強調，自傳內容不單侵犯其私隱，令他「精神受到傷害」及「個人名譽受損」，更重要的是，遭家人背叛及惡意中傷所帶來的悲痛和失望，為此索償但未有提及金額。

除了瑪麗嘉兒外，自傳的聯合作者Michaela Angela Davis、出版社Macmillan、印刷及發行商負責人Andy Cohen等，同樣成為誹謗案的被告。有外國傳媒曾向瑪麗嘉兒一方求證，但截稿前仍未獲回覆。

上月遭胞姊入稟

《The Meaning of Mariah Carey》收錄瑪麗嘉兒的悲慘童年往事，對外遭到種族歧視，在家受到胞姊欺凌，又被哥哥恐嚇，總之「家無寧日」；就算婚姻生活亦不如意，她自爆曾被第一任前夫兼唱片監製Tommy Mottola家暴。

事件上，瑪麗嘉兒的胞姊Alison Carey上月率先以新書內容「在毫無合理證據下」，訛稱Alison曾以熱茶潑向她，又強迫當年只有12歲的她服食鎮靜劑，「只為羞辱她並令她尷尬」，認為有關失實指控，令她「感情受到傷害」，於是入稟索償125萬美元（約975萬港元）。