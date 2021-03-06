約許家傑行山無避忌 林淑敏：大家不要想太多

【明報專訊】劉丹、林淑敏、許家傑、呂慧儀及湯盈盈昨日為《愛．回家之開心速遞》宣傳，適逢昨日驚蟄，眾演員一齊打小人，打走疫情、是非及壓力。林淑敏與許家傑一起受訪，談到驚蟄打小人，林淑敏稱是基督徒，未試過打小人，只知驚蟄是蛇蟲鼠蟻出動的時候。問她工作多年，有否因某些人嬲到想打小人？她說：「我嬲會坐埋一邊不出聲，不會有任何行動，回到家，老公就有排受。不過我好快嬲完，因為嬲人會好傷身。」許家傑認同說：「我試過拍劇NG多次，搞到大家不歡而散，自己亦激動到流淚，嬲了自己很久，這是我的實際體驗，真的很傷身」。

提到他們日前結伴行山被網民「捕獲」？他們表示行山是正常運動，許家傑說：「如果大家行山見到我，都可以好似見到發哥咁同我say hi嘅。」林淑敏透露經常與藝員和劇組工作人員一起行山，基本每月一次，私下有約許家傑跑樓梯，「我們的另一半都知，正常活動，無需避忌，大家不要想太多」。

呂慧儀為兒子努力掙錢

疫情令呂慧儀的工作和收入大減，但多了時間陪伴兒子，「現在每晚睡前可以跟兒子講故事，最近請了老師上門跟兒子單對單補習，雖然學費較貴，但相對較安全，唯有努力掙錢」。她大讚兒子自律，在她回家前完成功課才玩遊戲和睇卡通片。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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