台單親爸爸歌迷猝逝遺幼女 鄧紫棋親筆信撫慰：你們會再遇見

【明報專訊】「有一天，你們會再遇見！」、「有一天離別的人都會在天國再相遇，即使肉眼再不可見，但他們還是能感覺、感知、陪伴着我們的生活……」這是出於鄧紫棋（G.E.M.）手筆但不是歌詞，是她給一名剛喪父的13歲台灣小女孩「涵涵」的安慰信。涵涵跟爸爸「怡翔」皆是G.E.M.的歌迷，怡翔於1月的一個清晨被女兒發覺呼吸聲有異樣，他心肌梗塞被送院搶救不治。怡翔是單親爸爸只有41歲；他家人想到父女也喜歡G.E.M.的歌，希望她能給涵涵鼓勵，輾轉間G.E.M.知道怡翔的不幸消息，她親筆寫信安慰離世歌迷的家人，成為一段善緣。

台灣小女孩涵涵在爸爸怡翔過身後，寫了一段悼念文，開首寫上：「你最喜歡聽鄧紫棋（G.E.M.）的歌，所以我每次聽到她的歌都會叫你，小時候也會學着唱她的歌，讓你開心。」父女一起聽G.E.M.的歌成為回憶，怡翔的弟妹想法子聯絡G.E.M.，希望獲幫忙完成心願，讓亡兄獲偶像的祝福，並給侄女涵涵支持。

盼小女孩健康快樂生活

事件輾轉讓G.E.M.知道，她親筆寫了一封信給怡翔的家人並寄到他們手裏。信裏她憶述自身經歷，回憶外婆離世的悲痛，但她相信會再遇見。內容如下：

「致怡翔的一家：有一天，你們會再遇見！我能想像你們這一刻的心情。多年前，把我帶大的外婆也突然患病繼而離世，習慣了生活裏有着的人，一下子離開了，一定是很不捨，很煎熬。但是我相信，有一天離別的人都會在天國再相遇，即使肉眼再不可見，但他們還是能感覺、感知、陪伴着我們的生活。我有一首歌叫《不存在的存在》，就是當時在外婆的喪禮上的感受。其實我們並沒有失去他們，只是用了另一種方式跟他們相連。也請替我轉告小女兒，要替爸爸健康快樂地生活下去！替爸爸去翱翔、替爸爸去愛！在以後若有孤單失落時，想想爸爸會怎樣勇往直前！一定要記住，你們會再遇見！

最後，如果有機會，請幫我於告別式轉告怡翔，謝謝你一直喜歡我的音樂。希望曾經我的音樂有在你艱辛獨自撫養孩子的路上，給過你一點力量。辛苦了！希望你在天國能安息！有一天，你們一定會再相遇！紫棋上 2021年1月30日」

死者家人收親筆信感動

《明報》記者聯絡怡翔的胞妹小雪，她稱家人接到G.E.M.的信很感動。她稱哥哥是日本料理主廚，工作忙又要照顧女兒，故他只是默默支持G.E.M.，沒機會看她的演唱會。怡翔曾說欣賞G.E.M.的歌曲及文字，可以觸動人內心感受，很有感覺。在胞兄離開後，小雪跟弟弟也聽G.E.M.的歌，對《於是》這首歌特別有感覺。歌曲的內容令他們有個想法，她說：「想讓鄧紫棋知道，有一名在台灣的歌迷，一個人在社會底層中默默努力耕耘。哥哥希望有一天可以把小孩撫養成人，送她走過紅氈交給她的另一半。」

「涵涵感受到奇蹟與幸福」

小雪特別感謝G.E.M.，沒想過會獲得她的回信，她的信讓他們感到溫暖。她說：「可以讓涵涵感受到奇蹟與幸福，也可以讓哥哥在另一個世界也能感受到來自鄧紫棋的祝福。這也是我跟弟弟能夠為哥哥的最後一段路畫下完美的句點。」

娛樂組