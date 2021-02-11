曾志偉現身節目任嘉賓 《#後生仔》有得留低？

【明報專訊】無綫節目《#後生仔傾吓偈》2017年開播至今，受年輕觀眾歡迎，其中主持馮盈盈言論出位，成為網民焦點。不過有傳「獎門人」曾志偉出任副總經理（綜藝、音樂製作及節目）後，余詠珊在位時製作的《#後生仔》節目隨時無得留低。前晚主持陸浩明上載錄影《#後生仔》的照片，見他與馮盈盈、林穎彤及其他主持跟曾志偉合照，透露曾志偉驚喜現身節目擔任嘉賓。陸浩明說︰「嘩！今日真係Super呀，獎門人大駕光臨 #後生仔傾吓偈！我哋仲請獎門人做嘉賓一齊傾偈，令一班後生仔獲益良多，同大家加油打氣呢！」雖然無綫「Big Big College」官方網上載馮盈盈、丁子朗、戴祖儀、賴慰玲拍攝本月底播出的新節目花絮相，一度惹來《#後生仔》被取代揣測。現在曾志偉現身做嘉賓，很多網民認為《#後生仔》可以繼續做下去。

馮盈盈參選2016年港姐奪得冠軍加入無綫，備受力捧。前晚她突然在社交網宣布「完約」、「離巢」及「回復自由身」，令不少網民以為她離開無綫，留言說支持她的決定。

馮盈盈「完約」指租住單位

不過馮盈盈所指的「完約」和「離巢」，是指之前租住的南昌站上蓋物業終於完約，她「回復自由身」。她返回舊屋單位拍片留紀念，自言首次處理退租、搬屋和執屋事宜，會將酒杯及真皮梳化帶到新屋。

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