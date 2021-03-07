成名後曾推大製作 黃修平：拍戲要有感覺

【明報專訊】黃修平執導，蔡瀚億、Lokman、劉敬雯等演出電影《狂舞派3》，截至前日（5日）上映16天，累計票房逾650萬元，成績理想。黃修平2013年憑《狂舞派》成名，當年電影收1500萬票房。他作品不多，相隔8年拍《狂舞派3》是他第5部作品。他近日接受商台梁泰來的《1圈圈 星光背後》訪問，稱當年拍完《狂舞派》後，有不少大製作邀請他執導，但他一口拒絕。他解釋拍戲要求的條件或題材，要有感覺、有興奮度及有足夠時間認識才可以。曾經有人跟他說：「有個題材很適合你，下星期可以開鏡，會去歐洲取景。」他表示無問人工，幾大卡士都不足掛齒，因成件事不合理，這樣心態怎拍出一部好戲？他稱可能有人覺得他無大志，但他要對自己的創作負責任，這些錢掙不到。

劉敬雯投資6位數開舞蹈學校

劉敬雯在《狂舞派3》演舞蹈學校老闆，現實中她同樣開辦舞蹈學校，昨日開幕活動獲黃修平、蔡瀚億、Lokman等到賀。她透露投資6位數字做老闆娘，還身兼校長及打雜。疫市開業慳得就慳，裝修一腳踢。她表示在電影中預演一次，膽大了，發覺小朋友在疫情下無得跳舞放電好辛苦，決定一試。黃修平開心見到有人推動好的事向前，城市有回生氣和動力，令他想繼續拍《狂舞派》系列。

蔡瀚億不介意再等8年

蔡瀚億自資開創作公司，希望做到由創作電影劇本至找投資者一腳踢。Lokman與隊友合作推出自家品牌服裝生意，想賺到第一桶金後開實體店。他們爆黃修平有意再拍《狂舞派》系列，笑言不要再等8年。蔡瀚億說：「等8年都幾好，各自在不同範疇發展，再聚的感覺來得更加深厚。」

記者：林祖傑