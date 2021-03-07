太極五子懷念唐奕聰 鄧建明讚堅強鬥士 雷有輝難忘故友笑聲

【明報專訊】太極樂隊鍵琴手兼唱片監製唐奕聰（Gary）日前在家猝逝，終年57歲。太極樂隊成員雷有輝、鄧建明、劉賢德、盛旦華、朱翰博，以及Gary表弟李忠希、樂隊Mr.的布志綸和黎澤恩、麥家瑜、男子組合ONE PROMISE等，前晚齊錄影無綫悼念特輯《勁歌金曲 懷念唐奕聰》，憶述Gary生前點滴。太極五子仍未能接受隊友Gary離世，他們稱喪禮由Gary家屬安排，日期未定，會幫手製作紀念冊。

關於唐奕聰（Gary）的身體狀况，太極五子表示近幾年感覺對方身體比較弱，2018年曾呼吸不暢順入院，當時發現心臟較弱。鄧建明說：「Gary是個堅強鬥士，2018年後，我和他去過不同地方做演唱會，他每天早上會在酒店泳池游泳，有次我做完運動，他仍在跑步機跑，他想將身體鍛煉好。」

盛旦華難接受Gary離世

盛旦華最後一次見Gary是早前林建名博士的追思會，當時不覺Gary身體有異樣，「很難接受他離世了，這幾天，腦裏全部是他的琴聲」。劉賢德農曆新年和Gary通電話，對方當時很開心說想聽回黑膠唱片，要找他修理黑膠碟唱盤，沒想到成為兩人最後的對話。雷有輝說：「難忘Gary的笑聲、樂觀態度及正能量。雖然人離開了，但他的衝勁和動力永遠留在我們心裏，希望大家跟他的靈魂繼續連繫，相信他仍在，不要太傷心，他是樂觀的人，不想見我們這樣。再高層次些，他不用肉身，用意念和腦電波和我們溝通。」太極會否舉辦紀念騷？他們稱心情仍未平復，暫時沒計劃。

李忠希：表哥樂觀脾氣好

Gary表弟李忠希未接受表哥離開，「表哥離世當天，在家庭群組得知消息，個心離一離，走進廁所冷靜5分鐘，很傷心，腦海出現很多和表哥的昔日回憶，小時候我經常去表哥家中打遊戲機，17歲中學畢業就跟表哥做了5年助手，從表哥身上學了很多，他帶我見識娛樂圈；他知我喜歡唱歌，便推薦給曾路得教我唱歌，又為我介紹認識經理人鍾定一，親自帶我去試音；是Gary帶我入行。」他讚Gary開朗、樂觀、脾氣好，從未見過對方發脾氣，總是說唔緊要、無所謂。

李忠希透露最後一次跟Gary聯絡是在農曆新年，他透過WhatsApp向表哥拜年。他感嘆樂壇損失一個資深有創意的音樂人，他少了一名親人！他不清楚Gary身體情况，只知他近年戒煙、戒酒，有做運動，很健康。

麥家瑜：他是恩師又是家人

麥家瑜談Gary即爆喊，她自小認識對方，是其恩師又是家人，Gary突然離世，她難以接受，「小時候在爸爸錄音室認識Gary哥哥，自小叫他做哥哥，至今改不了口。我由加拿大返港發展，Gary哥哥在一次飯敘中問我可有興趣留港唱歌，就這樣他成為我的經理人。從他身上學了很多，他會提點我，生活上很照顧我，好似家人般」。她稱Gary經常捱更抵夜，日夜顛倒說很累；她有叫對方多點休息。ONE PROMISE與Gary合作過兩首歌，讚對方是很好的前輩，對他們付出很多時間、投放很多心機，而且有問必答兼十分詳盡。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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