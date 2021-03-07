56歲基治上月五度結婚 賭城行禮 迎娶26歲日本女演員芝田璃子

尼古拉斯基治與第三任前妻Alice Kim（圓圖）的關係不錯，她帶同兒子Kal出席基治的婚禮。

【明報專訊】2019年3月才經歷過一段維持僅4日婚姻的《兩顆絕望的心》56歲金像影帝尼古拉斯基治（Nicolas Cage），去年8月宣布與日本演員女友芝田璃子訂婚後，上月中已悄悄在賭城拉斯維加斯的永利酒店舉行婚禮，正式與年僅26歲的第五任太太芝田璃子共諧連理。

據報尼古拉斯基治1年多前在日本滋賀縣邂逅芝田璃子，兩人雖然相差30年，芝田璃子甚至比基治的30歲長子Weston還要年輕，但無阻他倆的感情發展一日千里。

分隔兩地 視像求婚

去年8月，基治接受胞兄馬克哥普拉（Marc Coppola）的電台訪問時宣布已訂婚。基治當時說：「她離開了紐約返回京都，而我也回到內華達州，已經6個月沒見她了。我們一起的時候實在很開心，也很熱切期盼再聚首，所以我終於透過FaceTime求婚，並買了黑色的鑽戒送給她。」基治說芝田璃子最喜歡黑色，所以他特別訂製了黑鑽及黑金的訂婚戒指，並透過聯邦快遞寄給身在京都的未婚妻。

英國《每日郵報》最先報道基治的喜訊，並取得他跟芝田璃子在賭城拉斯維加斯的結婚註冊文件。基治其後透過發言人證實上月舉行婚禮，並表示「我們非常快樂」。

婚禮新娘選播Kiroro歌曲

據悉兩人是在今年1月10日芝田璃子26歲生日當天申請結婚，並選擇2月16日基治父親奧古斯（August Coppola）的冥壽舉行婚禮。《人物》雜誌報道，婚禮在賭城的永利酒店舉行，基治穿著Tom Ford品牌的西裝，新娘子身上的和服則是在京都經人手縫製，當一對新人步進婚禮場地時，現場播放芝田璃子最喜歡的歌曲：日本組合Kiroro的《Winter Song》。婚禮採取天主教和神道教儀式，並念出美國詩人惠特曼的作品及日本俳句作為誓詞。禮成後他們又跟親友舉行小型派對慶祝，基治的第三任韓裔前妻Alice Kim，亦帶同兒子Kal有出席。

芝田璃子是來自日本京都的女演員，入行三四年，在一些古裝劇當過閒角，這是她首段婚姻。至於基治，雖然叔叔是《教父》大導演哥普拉（Francis Ford Coppola），堂妹蘇菲亞（Sofia Coppola）也是編導，但基治近年演出的電影成績大不如前，兩年前更發生醉後跟日裔化妝師Erika Koike到拉斯維加斯註冊結婚的鬧劇，4天後感到懊悔而申請離婚。

基治1995年首次結婚，迎娶《我們都是這樣長大的》女星柏翠茜雅格（Patricia Arquette），婚姻維持了6年；2002年跟「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）的獨生女麗莎瑪莉（Lisa Marie Presley）再婚，兩年後宣布離婚。過去4段婚姻中，跟韓裔妻子Alice Kim一起最久，長達12年。