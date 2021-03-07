【開箱】《反轉三國志》搞笑群雄虛構歷史

【明報專訊】《三國志》描寫魏蜀吳三國的群雄割據時代，人物各有魅力，日本人十分喜歡，曾改編成小說、漫畫、遊戲等，粉絲無數。當中有很多未解之謎，本月4日在港上映的日本片《反轉三國志》，正是利用未解謎團，虛構內容，將《三國志》深入民心的角色性格完全反轉，再銜接歷史，虛虛實實之間，炮製笑料。

劉備膽小怕死 喝醉變熱血

電影《反轉三國志》講述魏、蜀、吳三國群雄割據，為重返太平盛世，蜀國劉備（大泉洋飾）崛起，他與各國武將經過多年鬥智鬥力，終於發生「赤壁之戰」，魏國80萬大軍迎戰蜀吳兩國的3萬聯軍，兵力懸殊。電影以劉備、關羽（橋本哲飾）及張飛（高橋努飾）桃園結義開始，接着講到黃巾之亂，以及劉關張與曹操（小栗旬飾）聯手跟呂布（城田優飾）對戰，其後劉備安排大美人貂蟬（渡邊直美飾）離間董卓（佐藤二朗飾）與呂布；還有劉備三顧茅廬邀請諸葛亮（室剛飾）做軍師的故事，最後才到重頭戲赤壁之戰。

由於戲中每個角色個性均與傳統所述不同，因而產生大量笑料。例如劉備其實是貪生怕死的懶惰小人，但每當喝醉後，會變得十分熱血，故打動關羽與張飛跟他結拜。其中一幕講劉備沒參與跟呂布對戰，是因為他「射波」想放假所致；之後在赤壁之戰，他本已帶兵離開，但中途因吃飽喝醉才一鼓作氣攻打魏國。

諸葛亮畏妻 老婆當軍師

除了劉備性格大反轉外，諸葛亮亦不是神機妙算的天才軍師，片中講述其妻黃夫人（橋本環奈飾）才是真正功臣，諸葛亮只是聽老婆話的蠢男人。最搞笑是歷史上的著名大美人貂蟬，片中變成分量十足的肥妹，純粹董卓與呂布喜歡「重口味」，因而對她情有獨鍾。除了角色與情節反轉，對白也很現代及「貼地」，其中不時提到「社交距離」、「在家隔離」等。

《反轉三國志》導演是《銀魂》系列的福田雄一，擅拍喜劇的他，戲中笑料沒令觀衆失望；動作場面更令人刮目相看，尤其呂布騎着赤兔馬，一夫當關跟關羽和張飛對戰一幕，甚有水準。導演安排《女醫神》資深男星西田敏行以歷史專家身分講解故事，使一眾角色個性被顛倒，說成是西田敏行的「個人意見」，也可避過《三國志》粉絲的抨擊。

至於飾演劉備的大泉洋，曾主演《逆轉大叔》、《喪屍末日戰》等，無論演技和搞笑功力都毋庸置疑。扮演諸葛亮的室剛也十分搶鏡，他在赤壁之戰「借東風」，扮作開壇施法，其實黃夫人有看到天氣預報而已，十分搞笑。

福田雄一的電影另一特色是有大量人氣明星客串，例如《電車男》山田孝之扮演黃巾、《友人戀愛》山本美月化身小喬，《今日我話事》賀來賢人演周瑜、《Sherlock》岩田剛典飾演趙雲。值得一提的是《海街女孩日記》廣瀨鈴也神秘演出，易容成渡邊直美演真貂蟬，可惜只有數十秒鏡頭。

上映日期：3月4日