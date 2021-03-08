沈卓盈瞞有孕 伙拍檔玩轉Staycation 睇好梁諾妍接棒佗B 鄺芷凡取經求脫單

沈卓盈拍攝《五星級絲打II》時已懷孕，她仍投入與兩名拍檔鄺芷凡與梁諾妍在不同的特色酒店玩到癲。

【明報專訊】香港開電視節目《五星級絲打II》除兩名原有主持沈卓盈和鄺芷凡外，加入新成員梁諾妍，3人一拍即合，嘈到拆天。繼上輯主持倪晨曦懷孕後，本輯又到沈卓盈有喜，她瞞住兩名拍檔，大肚試盡本地特色酒店，還愈玩愈癲。沈卓盈看好梁諾妍接棒成為下名「幸運兒」。梁諾妍不排除與男友洪永城即興雙喜臨門，更稱生得幾多就幾多；單身的鄺芷凡，見到兩名拍檔如此幸福，誓要向她們取經。

記者：陳釗

沈卓盈和鄺芷凡笑稱今輯聲浪比上輯更嘈，跟梁諾妍合作後，才知對方癲的，原來是「女神……經」。節目中3人會推介香港一些性價比高，又有特色的酒店，讓觀眾疫下去Staycation都找到旅行感覺。上輯已試過泳裝示人的鄺芷凡，表示原本期待梁諾妍在做泰式按摩時，會有露香肩和玉背鏡頭，點知包到實。梁諾妍笑言：「我驚我啲肌肉爆出來，嚇倒你們。」

準媽媽沈卓盈原來是大住肚拍攝本輯節目，雖然疫下開工，但她稱完全無擔驚受怕，因大家都做足防疫措施。兩名拍檔都說她厲害，一點都看不出「動靜」，而且還愈玩愈癲。沈卓盈透露BB預產期在年中，懷孕的心情既開心又緊張，很複雜，並說：「懷孕初期幾個月，都有妊娠反應不舒服，慶幸有這個節目陪我度過，每次開工都很開心，且拍攝內容尚算輕鬆，亦很舒服，可寓工作於娛樂。」

大肚沈卓盈升呢女王

問到沈卓盈現時是否被老公視為女王般看待？她一臉幸福說：「可能只是這段時間，老公都有提醒我不要太操勞，不過他很好，知我要返工，他會在家準備好所有事情，懷孕至今，一日幾餐都是他搞掂。我都要多謝他的照顧，身邊有個細心的另一半真的很重要，因懷孕初期妊娠反應不適，什麼都做不到，全靠他的關懷，這方面他做得很好。」

身旁的梁諾妍和鄺芷凡聽後大感羨慕。沈卓盈透露徐菁遙（前名徐淑敏）、陳自瑤、陳凱琳及譚凱琪等媽媽級好友也紛紛提供「真實用家資訊」，從中吸收不少經驗。

梁諾妍隨時閃婚佗B

談到節目旺丁，繼倪晨曦懷孕後，又到沈卓盈有喜，沈卓盈看好梁諾妍可以接力。梁諾妍與男友洪永城感情穩定兼同居，她直認與男友有傾結婚話題，因大家都是朝着這個目標發展，但無設時限，說不定會即興閃婚佗B。現已不設防？梁諾妍笑說：「不是，我只是說我們身體都很健康，如果要生小朋友都無問題，隨心吧。不過我們都喜歡小動物和小朋友。（計劃生幾個？）有得生就生，可能不止3個。」問到洪永城是否她的最佳老公人選？梁諾妍說：「大家互相了解中，其實我們性格好似，有時都幾撞，所以要努力溝通和磨合，因為我都癲癲哋，但我們一起是開心的。」

鄺芷凡憑感覺尋對象

見兩名拍檔如此幸福，單身的鄺芷凡稱要向二人取經，沈卓盈爆對方上輯已向她和倪晨曦取經，足足取了兩年。梁諾妍稱跟沈卓盈有介紹對象給鄺芷凡，知道對方喜歡高大有鬚、雙魚座的男仔。

鄺芷凡稱不是眼角高，只是太佛系，她是追求感覺的人，並說：「我性格比較慢熱，如果有男仔強烈追求，我會有點卻步，驚來得快走得更快。我需要慢慢了解，合眼緣，而且希望另一半能令我變得更好。」

場地提供：Mini Central

化妝：Phoebe Y@PhoebeYImage（沈卓盈）、Chris（梁諾妍）

髮型：Eas Fu @ AdmiX Hair Styling（沈卓盈）、jackal @HAiR（梁諾妍）

服裝：tout a coup（梁諾妍）