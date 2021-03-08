揭開「湯告魯斯」抖音片秘密 視覺效果專家：深偽技術應受法律規管

透過深偽技術，Chris Ume把湯告魯斯帶到抖音網站，但他未有透露此舉是否已觸犯肖像權等法律問題。

視覺效果專家Chris Ume（圓圖）首次承認湯告魯斯的抖音片，正是出自他的手筆，並講解是如何處理。

【明報專訊】荷李活「男神」湯告魯斯（Tom Cruise）早前開設抖音（TikTok）帳戶，一口氣上載3條短片，包括他在時裝店仆倒、示範打高爾夫球，以及表演硬幣魔術。網民不虞有詐，迅即吸引逾1100萬人次收看。事實上，這些片段都是視覺效果專家Chris Ume利用「Deepfake」（深偽）技術製作的合成影像。他接受《財富》雜誌訪問，解釋此舉並非為「整蠱」網民，而是讓大家反思：「深偽技術是否需要法律規管？」

有圖有真相的年代可能已經過去，當人工智能（A.I.）應用到深偽技術後，恐怕所有影像亦眼見未為真。在比利時大學接受傳統數碼技術訓練的Chris Ume，日前接受《財富》雜誌訪問時表示，首度回應湯告魯斯抖音片的來龍去脈。

耗時兩月 逾萬照片「採樣」

雖然有關片段幾可亂真，但有心水清的網民發現，上載片段的抖音帳戶名為DeepTomCruise，似已暗示內容由深偽技術製作。Chris Ume表示他跟湯告魯斯的模仿者Miles Fisher合作拍片，大約花上兩個月時間，並向1.3萬張照片「採樣」，終於製作出3條騙過大部分網民，甚至其他深偽技術專家的短片。

被問到Chris Ume最滿意短片哪個部分？他自豪地說：「嘴形。」就連影像鑑證專家Hany Farid都誤以為片中「湯告魯斯」說話的口部動作，是出自他本人而非偽造或模仿。

不過，Chris Ume表示若非得到Miles Fisher協助，重現湯告魯斯的言行舉止，甚至連聲音都模仿得到，單靠深偽技術，這些抖音短片亦未必可以假亂真。早在2019年8月，Miles已自製湯告魯斯宣布參選美國總統的搞笑短片，迅即在網絡瘋傳，其後Miles主動聯絡Chris合作，宣傳前者的播客（Podcast），結果一拍即合。

娛樂為本 促反思技術用途

Chris Ume強調，製作有關片段的目的，主要是娛樂大眾，並讓大家反思技術用途，「我從未想過整蠱任何人」。他承諾絕對不會把深偽技術，應用到政治層面，包括為政客製作宣傳片，藉此發放虛假信息。有網絡保安專家亦擔心，深偽技術或許會令假新聞更加普及。

他又認為，深偽技術有望改寫荷李活的發展方向，例如某演員很想拍攝動作片，但他的體能未必應付得來，電影公司便可透過有關技術，令他夢想成真。至於Chris的個人夢想則是跟《魔戒》金像導演彼得積遜（Peter Jackson）合作拍戲，畢竟後者才是影壇的特技大師，自然吸引人才投靠。