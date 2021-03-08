群星支持「西班牙奧斯卡」 《The Girls》奪最佳電影

【明報專訊】有「西班牙奧斯卡」之稱的戈雅（Goya）電影獎前晚舉行頒獎禮，受疫情影響，現場不招待觀衆，由《黑俠梭羅》安東尼奧班達拉斯（Antonio Banderas）擔任司儀，《情迷巴塞隆拿》彭妮露古絲（Penelope Cruz》、著名導演艾慕杜華（Pedro Almodovar）、《第一滴血：終極血戰》柏絲維嘉（Paz Vega）等專程到場頒獎。另外亦邀請了羅拔狄尼路（ Robert DeNiro）、阿爾柏仙奴（Al Pacino）、德斯汀荷夫曼（Dustin Hoffman）、海倫美蘭（Helen Mirren）、查莉絲花朗（Charlize Theron）及伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）等影帝影后級人馬，預錄了片段表達對戈雅頒獎禮的支持。

《The Girls》奪最佳電影、新導演、原創劇本及攝影合共4獎成為大贏家。故事講述1990年代初，生活在單親家庭的天主教學校女生，新同學給她帶來衝擊的故事。影視串流平台Netflix買下播放權的《Adu》，薩雅多卡禾（Salvador Calvo）奪最佳導演殊榮。《No Mataras》馬里奧卡薩斯（Mario Casas）及《Ane》柏翠茜路柏斯（Patricia Lopez）則分封帝后。