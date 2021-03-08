【開箱】《迷途羔羊》 蜘蛛俠告別英雄 為愛沉淪

【明報專訊】湯賀蘭（Tom Holland）年僅24歲，影齡卻不短，10年前已演出處男作《海嘯奇蹟》，真正走紅是2016年飾演「蜘蛛俠」後，成為Marvel超級英雄電影最受歡迎角色之一。預計今年底上映的《Spider-Man: No Way Home》 ，湯賀蘭已是第六度扮演「蜘蛛俠」。不過他成名後不甘局限於「超級英雄」角色，不時會接演其他電影，譬如去年9月在影視串流平台Netflix上架的《神棄之地》（The Devil All The Time），他就變身徘徊暴力邊緣的青年；另一擔正新片《迷途羔羊》（Cherry），亦將於本月12日（周五）在Apple TV+首播。

改編小說 《復仇者》羅素兄弟執導

《迷途羔半》改編自同名小說，由《復仇者聯盟4：終局之戰》導演羅素兄弟（Russo Brothers）監製及執導，湯賀蘭伙拍《深刻入骨》琦拉巴和（Ciara Bravo）主演。台前幕後均是「復仇者」級數。故事講述大學生Cherry（湯賀蘭飾）與女同學Emily（琦拉巴和飾）火速墮入愛河。後者打算前往加拿大讀書，Cherry傷心下投考軍人。怎料Emily改變心意，解釋當初要去加拿大，只是怕自己對Cherry用情太深。Cherry即將入伍已成事實，只好依計劃出行，臨行前與Emily結婚。Cherry咬緊牙關捱過新兵訓練，成為軍醫並派往伊拉克前線。在戰地見盡生死的Cherry，愛妻成為他唯一的心靈安慰。數年後Cherry退役回國，飽受創傷後遺症折磨，開始濫藥吸毒，錢財盡散後更打劫銀行，人生陷入絕境。

有關導演成長地的故事

《迷途羔半》從平凡青年的角度出發，講述他遇上畢生摯愛，同時經歷人生連番考驗，因錯誤的選擇而自毁人生。男主角名叫「Cherry」，其實也是軍人對戰場新丁的暱稱。由2000年代初期講到近年，橫跨近20年，有序地將Cherry的人生分成幾個階段：「生命開始時，我遇到你：2002」、「簡單：2003」、「Cherry」、「家：2005」、「狂喜生活」、「墮落：2007-2019」。情節時而緊湊、幽默，還有黑暗可怕的場面，將心靈受創的年輕退役軍人，墮入毒品和犯罪深淵的故事娓娓道來。

《迷途羔半》以美國俄亥俄州的克里夫蘭為背景，其實也是導演羅素兄弟的成長地，他們首部電影《Pieces》正是在當地取景，另一作品《Welcome to Collinwood》，由佐治古尼（George Clooney）和史提芬蘇德堡（Steven Soderbergh）監製，以及《美國隊長2》均曾到克里夫蘭拍攝，《迷途羔羊》更是屬於克里夫蘭的故事，羅素兄弟藉此向故鄉致敬。

湯賀蘭演吸毒者傳神

片中蘊含Cherry各種情緒，如恐懼、憤怒、迷惑、哀傷及自我懷疑等，所有都源於他對Emily的愛，戲中點出若兩人從未相識，或許有不一樣的人生。Emily也深明自己的愛導致Cherry去當兵，所以她才跟Cherry一同沉淪毒海。湯賀蘭有不少毒癮發作的戲分，諸如滿面毒瘡、大汗淋漓、眼神空洞的表情，十分傳神，完全顛覆他的「蜘蛛俠」英雄形象。

另一方面，戲中的戰爭及新兵訓練場面，雖然不是重頭戲，但也甚有睇頭，突顯羅素兄弟拍動作場面的功力。

上架日期：3月12日