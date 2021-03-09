UA結業 洪金寶憂香港「復古」 黃秋生：疫情改生活模式或變家庭影院

【明報專訊】疫情重創本港電影業，全港戲院先後三度停業，第三波疫情經歷70多天「關院」，於農曆年初七（2月18日）重開，但成立36年的UA院線昨日突然宣布全線結業。很多圈中人都感唏噓和可惜，但黃秋生認為一個時代終結，就是另一個時代開始，疫情令人的生活模式變為電子化，「現在很明顯有條路已經出現，將來或變成家庭影院」。

記者：柯美、鍾一虹

黃秋生接受《明報》訪問，感嘆一個時代終結，他說：「玩完啦，無了戲院，唔通返屋企自己放映？」他表示戲院重開限一半座位，人工和租金都收足，但票房就收一半，好似倒水落海！他認為未來睇戲形式會轉變，「將來可能變成家庭影院，因疫情令大家習慣居家工作、上課和睇戲。很多人話攞錢出來幫助電影業；不是話電影無希望，但無可能搞到似上世紀八十年代一樣，不要想當年，要向前行。世界已經不同，要適應配合」。

「美影業5年前已開始改變」

黃秋生稱當由大戲院發展到細戲院，再到無得做的時候，就自然變成家庭影院，「現在全部東西都電子化，其實很明顯有條路出咗嚟，改變緊整個模式。5年前我跟荷李活電影人朋友傾偈，他們已經講美國影業已開始改變，一係拍大製作、一係拍蚊型製作；好多人都轉去拍電視劇和電視電影。疫情下，人人留家睇電視，電視劇和電視電影贏晒，當然一定要有創意」。

任達華望各行各業重回正軌

洪金寶睇得更灰，他說：「遲啲可能電影、電視都無得睇，要聽番電台，香港乜都復古！」他對UA院線結業感唏噓，「以前經常入戲院，每周六、日就去霸位，睇觀眾反應，現在無呢支歌仔唱」。任達華說：「好突然，有啲唔開心，既然事情發生了都無辦法，望疫情快點過去，各行各業重回正軌。」小齊認為要樂觀面對，「 大家努力拍好電影，等個市場好番，就會開番多些戲院。我以前都有去UA睇戲，疫情影響好大，好多食肆都關門，好心痛」。

林曉峰建議轉型尋出路

吳卓羲對UA院線結業感可惜，但無辦法，「小時候經常去沙田UA睇戲，真是陪住我成長，希望疫情快點過去，可以再開番戲院」。林曉峰建議戲院尋求更多出路保生存空間，「好多人話時代改變，我覺得戲院都可以轉型，好似歌手開音樂會，表演場所容納不到太多觀眾，可以考慮利用戲院同步播放，讓更多觀眾可以看到」。譚耀文希望有人接手院線。

陳詠燊：電影口述影像倒退

《逆流大叔》導演陳詠燊在社交平台寫道：「UA結業，對行業的打擊當然大，祝福每名在UA工作的同業能盡快找到更好的發展。另一重點是，香港6間為視障人士提供服務的自選口述影像影院中，UA佔了4間，結業後令香港電影口述影像的發展又倒退了幾步。戲院，是一個地方藝術文化的重要陣地，一定要守住。觀眾朋友們，請支持香港電影業，未來的日子可以的話，盡量到戲院見，好嗎？多謝。」

翁子光感慨：要在哪裏放映

《踏血尋梅》導演翁子光感慨數天前還在UA戲院看《好好拍電影》，沒料突然結業！如香港沒有戲院，將來拍完電影要在哪裏放映？