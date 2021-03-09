吳孟達化輕煙 兒子哀傷送別 遺孀侯珊燕相伴最後一程

【明報專訊】吳孟達（達哥）上月因肝癌病逝，昨日於紅磡世界殯儀館舉殯，家屬一早到靈堂打點；早上約10時，遺孀侯珊燕及幼子吳韋侖乘坐7人車到場，隨即步入殯儀館。告別儀式閉門進行，早上11時45分完成，吳韋侖捧着父親吳孟達遺照，與同父異母的家姐吳凱欣雙雙隨靈柩步上靈車。一臉哀傷的吳韋侖上車後一直低頭；至於遺孀侯珊燕就留在靈堂內等候另一輛車接載，雙眼通紅的她由親友攙扶於另一出口步出。吳孟達遺體移奉柴灣歌連臣角火葬場火化，骨灰將隨家人運返馬來西亞安葬。

曾娣容手機留達哥遺言

丁羽與「蝦嫂」曾娣容（關海山太太）均到靈堂送別好友，丁羽大讚吳孟達好人，他說：「他初初真的好調皮，後期到內地工作回港後，一直記掛香港的好朋友，尤其對我們這些老人家很尊重，他真是一個不可多得的人才，現在他離開了，我們覺得非常可惜，永遠懷念他。」眼濕濕的曾娣容亦稱：「我這個師母都很懷念他，他臨到內地拍戲前還找我飲茶，回港亦有跟我通電話，在醫院做完手術，也告之我什麼情况；他的遺言還在我手機裏，真的很傷感。」

親友手執白鮮花入禮堂

靈車約12時到達火葬場，吳韋侖捧着亡父遺照先落車，吳凱欣及達哥二弟吳利達緊隨其後。達哥的靈柩由工作人員推到禮堂門外，子女和二弟一直站在靈柩旁守候。相隔約14分鐘，遺孀侯珊燕乘坐七人車到場，然後一起伴隨着達哥靈柩移送入禮堂，每名入禮堂送別達哥的親友都手執一支白色鮮花。完成火葬禮，問侯珊燕何時會返大馬？她未有回答，之後與兒子登車離開。吳利達亦表示不清楚何時將達哥的骨灰運回大馬。

記者：林祖傑、陳釗

攝影：劉永銳

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