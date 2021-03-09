演同一角色 毋懼跟鄭秀文比較 舞台劇初哥田蕊妮：上得台不可以怯

【明報專訊】疫情下，不少舞台劇停擺或延期，隨着防疫措拖逐步放寬，表演場地重開，各舞台劇可如期公演；《聖荷西謀殺案》將於4月30日起，在演藝學院歌劇院公演13場，主要演員田蕊妮、潘燦良及溫玉茹昨日出席記者會。田蕊妮首參與舞台劇，所演是電影《聖荷西謀殺案》中鄭秀文的角色，劉雅麗也曾演舞台劇版。對於會否擔心與二人比較，她稱上得舞台就不可以怯，無信心會對不起入場買飛的觀眾。馬浚偉與黎瑞恩主演的舞台劇《男人40 CEO》，原本去年9月公演，因疫情延至今年6月，昨日他宣布肯定蝕近7位數，舞台劇仍如期公演，只為觀眾入場笑餐飽。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

田蕊妮（阿田）昨日現身見她消瘦不少，她笑言不知為何食極唔肥，可能之前憂心劇場關閉，舞台劇未能如期演出，有種恍如戀愛患得患失感覺，因此而消瘦，現在落實演出反而擔心體重反彈，不能放鬆。

她表示首次演出舞台劇興奮多於緊張，最初也擔心自己一直演電視劇或電影，與舞台劇大不同，經圍讀後信心就返晒嚟。對於劉雅麗曾演過此劇、鄭秀文亦演過同名電影，跟兩人演相同角色，會否怕比較，田蕊妮毋懼比較，並說：「每個演員上得台一定要有信心，如沒有就對不起買票的觀眾，演員剛剛好的自信必須要有，不可以怯，我認為每個演員去演同一個角色，都會有不同的演繹方法。」

潘燦良盼能放寬入座率

潘燦良稱11年前欣賞此舞台劇已好恨演，雖然疫情下有電影及電視劇演出，沒有特別休息，但闊別舞台劇已差不多近兩年。對於暫時只容許一半觀眾入座率，他說：「氣氛上一定有分別，坐滿觀眾氛圍好唔同，場地空蕩蕩，演起上來會有少少空虛感，希望公演時能放寬入座率。」

温玉茹飾演的角色，在同名電影中由蔡卓妍飾演，她認為每一個角色都有難演的地方，有誰演過沒什麼關係，會盡力做到最好，她說：「都無得驚被人拿作比較，她咁出名，我做了10多年舞台劇，習慣做好自己，不理其他那麼多。」

馬浚偉為博觀眾一笑 蝕錢開騷

疫情影不少舞台劇停擺了一段長時間，馬浚偉（馬仔）與黎瑞恩原本去年9月演出的舞台劇《男人40 CEO》，因疫情反覆，延至今年6月演出，當時馬仔稱疫情下的入座率限制，只能賣一半座位是沒辦法做下去的，所有人的安全與健康是首要考慮，故決定延期。

昨日馬仔在社交平台交代舞台劇的安排，說近日很多朋友問他演出是否延期？目前只可以開放一半座位，演出會令他蝕死，馬仔說：「唔怕老實講，由去年9月延期到今年6月，已經白白無咗10幾萬，就算6月可以開番Full house，場場爆滿，賺極都有個譜，大家做舞台劇的都明㗎啦！」他決定即使到6月，政府只批准開一半座位，屆時他肯定至少蝕近7位數字，但也如期公演，他說：「不為什麼，我真係好想大家入嚟笑餐飽！係咁多！」

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