《浪跡天地》膺影評人選擇4獎 捲辱華風波內地撤檔 胡錫進評趙婷：出來混遲早要還

趙婷（右圖）憑《浪跡天地》揚威影評人選擇大獎，但她捲入辱華風波，《浪》片原定下月23日在內地上映，海報現已下架，隨時上映無期。（路透社）

【明報專訊】趙婷憑《浪跡天地》（Nomadland）繼上周在金球獎大捷，實現華裔女導演零的突破後，香港時間昨早舉行的影評人選擇大獎，再下一城，贏得最佳電影、導演等4獎，又一次奏凱。不過趙婷早前被內地網民翻出舊訪問，捲入辱華風波，原定下月在大陸開畫的《浪》片，近日盛傳撤檔；《環球時報》總編輯胡錫進昨日在微博發文表示，「出來混遲早要還，趙婷那樣說了，眼下這些是她應當承受的風波和代價」。

趙婷早前憑《浪跡天地》成為首位奪得金球獎最佳電影及導演的華裔女性，不少內地網民透過微博道賀，亦有人質疑其國籍，並翻出她接受西方媒體訪問時自認是美國人的「證據」，以及曾批評內地是「充斥謊言的國家」等言論，不少內地網民批評她辱華。《浪》片原定下月23日在內地開畫，除已有中文版海報（內地譯《無依之地》）標明上映日期，趙婷亦特別拍片以普通話宣傳；爆出辱華風波未幾，豆瓣等電影網站悄悄移走《浪》片開畫時間及中文海報，疑撤檔或改期。

卓威博士文稱帝

《環球時報》總編輯胡錫進昨日在微博亦發文，提及趙婷得獎後，網民挖出舊訪問，瞬間憤怒及改變對趙婷的印象，胡認為很正常，「出來混遲早要還，趙婷那樣說了，眼下這些是她應當承受的風波和代價」。但他同時認為《浪跡天地》沒必要因此撤檔，「中國保持開放，意味着要能夠容納一些衝突和不一致」，並稱「應以市場化的方式了結」。有網民支持胡錫進所言，也有人批評他「和稀泥」，認為趙婷當日之言為討好西方輿論界，今天要賺中國的錢，就應該道歉。

另一方面，趙婷憑《浪跡天地》在影評人選擇大獎奪4獎，致謝辭時談及的是《浪》片日前自殺的35歲混音師Michael Wolf Snyder，「Wolf，多謝你，向你致敬，我們會在路上再相見」。

影評人選擇大獎另一大贏家是奪得3獎的《藍調天后》（見表），已故卓威博士文（Chadwick）繼金球獎後再次稱帝，他的遺孀利華（Taylor Simone Ledward ）代為領獎及致謝。

《波叔出城2》瑪莉亞奪女配角獎

講述韓裔移民追尋美國夢的《Minari》贏得最佳外語片外，片中扮演小兒子的8歲童星Alan Kim贏得最佳年輕演員殊榮。他獲知得獎後爆喊，真情流露的一幕給觀衆留下深刻印象，他其後表示也不清楚為什麽自己會哭，大概因為這是他的第一個獎項，意義重大。談及拍攝《Minari》的難忘事，Alan稱「全部」；又說整個經驗很有趣，但天氣也很熱。

《波叔出城2》沙查巴朗高漢（Sacha Baron Cohen）代表《芝加哥七人案：驚世審判》領最佳整體演出獎，感謝他和拍檔在片中所扮演的真實人物，「我想民主制度不可缺少的部分是和平示威，只要還有民主存在，就有需要讓民衆上街以和平的方式提出反對」。至於在《波叔出城2》扮演沙查女兒的瑪莉亞巴卡路華（Maria Bakalova），獲知贏得最佳女配角獎顯得有點激動，她自言在保加利亞長大，從沒想過會得此獎，並把獎項獻給所有小孩，鼓勵他們去追夢，「這是完美示範做人必須有大志，夢想就可能會成真」。

《王冠》奪4獎重複金球獎賽果

至於劇集獎項方面，大致跟上周金球獎賽果一樣，《王冠》奪得最佳劇集、男女主角及女配角成為大贏家。《乜都得教練》在喜劇類亦力壓《富家窮路》連奪3獎，榮膺視帝的積遜蘇迪堅斯（Jason Sudeikis）除多謝劇組，亦特別鳴謝去年分手的舊愛、《創戰紀》女星奧莉菲亞維持（Olivia Wilde），稱把廣告片角色Ted Lasso拍成《乜》劇，是她的主意，而且事實證明奧莉菲亞是正確的。