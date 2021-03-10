走入鴨寮街揣摩角色性格 郭晉安演活草根中佬嗌過癮

【明報專訊】郭晉安在無綫劇《失憶24小時》演活爛賭成性、滿口謊言致離婚收場的草根中佬，現實中他當年決定與歐倩怡結婚一刻，便承諾努力工作掙錢置業；當有了小朋友便實行減產大計，投放更多時間在家庭上，而且盡所能讓子女實現理想，更無限量支持太太重返校園，絕對是100分的好老公、好爸爸。

記者：林祖傑

郭晉安減產至一年一劇已維持了10年，他有更多時間揣摩角色，今次《失憶24小時》的角色讓他感到興奮，因很久沒演過草根階層，而且沒有太多限制，完全任他發揮，他說：「十分過癮，可以演得很放，拍攝前花了些時間到深水埗鴨寮街，我坐在電器店觀察草根階層的說話方式、習慣及價值觀；我每次拍劇都會做足功課，不喜歡抄襲別人的演繹方法，我對角色會有一個睇法。問我是否演活了角色？我不敢講，但我認為港劇就是港劇，應該來自香港人的生活，所以我便落區尋找，因我時間多；坦白講，這也是我一年拍一劇的原因，希望有多些時間尋找更多材料投入角色，不想匆匆演完就算，是要經歷角色的人生。」

作為三屆視帝，郭晉安對獎項已不想太多，但對角色依然有要求，至今演出的角色無數，但仍希望挑戰未演過的角色，他說：「曾經有段時間好想演秦始皇，因覺得這角色一定會很複雜，現階段我想演心路歷程豐富的角色，間中又拍一套輕鬆小品緩和。」

避談過億身家「總之夠生活」

郭晉安表示當初決定減產原因很簡單，因本身是家庭觀念很重的人，他說：「當年未與Cindy（歐倩怡）結婚已說好，希望將來生小朋友後放多些時間在屋企，大家傾好就開始計劃，由2002年《戇夫成龍》演阿旺開始，我掙到一些錢便儲起來，然後置業，花了數年時間就做到，便結婚生仔；有了小朋友後，就實現每年拍一劇的計劃，收入主要來自登台和出席活動，不過都要靠拍劇相輔相成，每年有劇集出街時，外面的工作就特別多；解決了經濟問題，照顧好小朋友，我就有很多時間揣摩角色和熟讀劇本，工作上的心態與個人狀態，各方面都比以前開心好多。」傳聞身家過億？他說：「總之夠生活啦！我覺得能講『夠』字已是好好了，一年中我有一半時間休息，所以從沒想過退休。其實退休後不知做什麼，不用開工我會肥腫難分，相反一開工就好快回復狀態和身形，還是不去想退休這件事。」

老婆歐倩怡要做營養學博士

談到太太歐倩怡，郭晉安稱她性格好勝，「她18歲時憑一首兒歌走紅投身娛樂圈，因而失去升讀大學的時間，眼見家族成員很多都高學歷，在醫護及教育界有成就，故她近年決意認真地修讀營養學。當年我們未結婚，Cindy的唱片公司結束，她突然失去方向，尋找很多途徑仍找不到重返樂壇的路，最終決定跟我結婚生仔；生完小朋友突然想讀營養學，我以為她貪得意，只想了解小朋友飲什麼奶粉，之後發覺她很認真，不但以一級榮譽畢業完成『食物及營養學榮譽理學士』課程，還繼讀向碩士進發，預計再花3至5年完成，她已表明之後會攻讀博士學位。呢單嘢好麻煩，個女都話讀完大學就出來工作，兒子夢想是當設計師，反而老婆想繼續讀落去」。

女兒有唱歌天分視Lisa為目標

兒子郭令山及幼女郭以雅日漸成長，女兒更遺傳了父母的演藝細胞，特別是遺傳了媽媽的唱歌天分。郭晉安說：「女兒5年前開始學跳舞，視韓國女團Blackpink的泰籍成員Lisa為偶像，講明視對方為目標；女兒早前還要求我帶她學唱歌，雖然老師大讚她有天分，但我還是跟她講，起碼要讀完大學再諗。」他不反對女兒入娛樂圈，當女兒學成十八般武藝，就自自然然找到自己的方向。可會出手幫女兒一把？他說：「不會！自己捱出來才精彩；我也捱足18年才得到首個視帝獎項，等她捱吓吧！」

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