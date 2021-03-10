演唱會掀搶飛潮 林二汶紅館騷開賣即售罄 鄭中基戶外開騷 設自駕6000元套票

【明報專訊】疫情下演藝界受重擊，去年多個演唱會叫停，至11月張敬軒搶閘成為去年紅館開騷第一人，也是2020年唯一於紅館舉行演唱會的歌手。隨着疫情緩和，表演場地重開，一眾歌手爭取在舞台表演，樂迷亦期待已久，近日各演唱會售票情况熱烈，門票瞬間搶購一空。2021紅館第一人林二汶3月27日、28日開騷，昨日公開售票即日售罄；獨立歌手Serrini（梁嘉茵）4月在麥花臣場館舉行3場演唱會，門票秒殺，被歌迷投訴買不到飛。昨日49歲生日的鄭中基，前晚在社交平台亦公布4月24與25日在中環海濱活動空間舉行兩場演唱會。

記者：陳釗

鄭中基早於1月時已預告將於4月舉行「Drive In Ultra–WEE are Ronald Cheng」演唱會，是次戶外演唱會安排車輛入場。據鄭中基公布有關票價，座位分兩種，分別是1080元與880元，至於車輛套票是6000元，每輛私家車最多容納4人，安排停泊舞台前列位置，平均每人1500元。不過入場車輛也有限制，不可以超過1.5米高，以免車輛阻礙觀看視線。

有網民在鄭中基的facebook留言，苦惱沒有開篷車，又有人擔心七人車超過高度限制，有不少疑問。鄭中基寫道：「明嘅明嘅，我都知又大件事又突然，係會一時間消化唔到嘅，之後我會再同大家講解，多謝大家，#我自己都好期待。」鄭中基對上一次在港舉行演唱會是2019年在紅館舉行的「鄭中基One More Time世界巡迴演唱會」。

伍仲衡月尾開騷 收支未平衡

音樂人伍仲衡本月27、28日假旺角麥花臣場館舉行兩場《伍仲衡搞乜花臣音樂會》，門票早已售罄，網上直播的門票銷情也不俗，他透露想不到演唱會吸引到世界各地的樂迷，有美國、馬來西亞、遠至杜拜、挪威等觀眾購票。

昨日他出席宣傳時稱日子愈近，心情愈興奮，每日都在倒數，期待開騷日，並說：「希望疫情持續向好，政府能夠放寬至七成半入座率，多些人能入場看。」伍仲衡表示要是放寬入座率會盡快售票，目前未收支平衡。

Serrini被歌迷投訴一票難求

林二汶3月27日舉行紅館演唱會，由於信用卡優先訂票火速售罄，宣布加開3月28日一場，昨日兩場演唱會公開售票，瞬即被樂迷掃晒；晚上二汶於社交網上載短片答謝支持，她說：「喂呀，多謝晒呀。爆咗喇，Yeah！」

獨立歌手Serrini早前宣布4月在麥花臣場館舉行3場演唱會，門票秒殺，不少歌迷在她的社交平台留言投訴買不到飛，有人形容搶購慘况似去年初搶購口罩一樣。Serrini留言安慰粉絲，並說：「唔好嬲豬、唔好買黃牛、唔好分手住、唔好妒忌……我無留飛比parents。」她又說：「下次book紅館一次過唔好煩。」