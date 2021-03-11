自認忙缺休息 劉丹未接種新冠疫苗

【明報專訊】劉丹（丹爺）、董嘉儀（LuLu）和袁學謙昨日為健康產品拍廣告，扮演一家人。丹爺自言每天為《愛‧回家之開心速遞》開工，沒時間運動，要借助健康食品保持良好狀態。

丹爺自爆曾患痛風症：「以前見某藝人冬天拍古裝劇仍滿頭大汗，一臉痛苦，原來他尿酸高，痛風發作，說拍完要即刻睇醫生打針。當時我還取笑對方『係咪咁慘？』。直至自己有日腳痛以為扭傷看跌打，隻腳愈捽愈大隻，轉看西醫才知患痛風症，不過打針後已痊癒。」最初他邊飲酒邊灌水很辛苦，最後索性戒掉。太太和兒子劉愷威很緊張，有時他痛也死頂，不表露出來。他透露劉愷威仍在香港，之前連續在內地工作5個月很辛苦，需要好好休息及陪女兒「小糯米」。他說「小糯米」很黐爸爸，一見到父親就很開心。

問到丹爺會否接種新冠疫苗？他表示想過去打，但打針前後要有充足休息，他開工沒時間，亦要問家庭醫生。對於很多人打退堂鼓？他也不知道應否打針，現在長者優先打，但內地有報道指60歲以上人士不要打，他不太明白，覺得最重要是有時間休息，打哪一款疫苗也沒有問題，他現在是缺乏休息。

LuLu堅稱與Gordon是朋友

LuLu早前與組合天堂鳥隊長Gordon傳緋聞，大方承認互相正在了解，但問到LuLu與Gordon進展時，她仍是那句「了解中」，堅稱大家是朋友關係、仍單身，閒來會相約吃飯、行山。不過她自言最近要教瑜伽和打理花店，較忙碌。有傳他們已分手？她笑說：「我們沒拍拖，何來分手？（Gordon是她那杯茶？）Gordon那麼靚仔，誰不喜歡靚仔，現在大家都是工作為主。」

記者﹕柯美