江嘉敏自嘲夠噸位不怕受傷害 馮盈盈拒認師姐：你入行我讀緊大學

【明報專訊】馮盈盈與江嘉敏因去年爆出「富豪船P」事件後傳姊妹情決裂。近日她們獲無綫安排，連同賴慰玲、劉佩玥及戴祖儀為節目《解構心機女》擔任主持。馮盈盈日前上載與江嘉敏合照，稱為對方準備一杯少甜走冰的珍珠奶茶，令人聯想兩人「破冰」和好。昨日在《解構心機女》記者會上，馮盈盈與江嘉敏成為焦點，合照時沒有異樣，惟訪問期間，她們雖否認不和，但馮盈盈對被江嘉敏以「師姐」稱呼並不受落，兩人不時互窒。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

馮盈盈昨日穿上性感低胸露腰裝現身《解構心機女》記者會，江嘉敏則露腿迎戰。記者會後兩人一起受訪，前者稱要補妝即時走開，令江嘉敏無奈呆等。補妝後的馮盈盈沒正面回應「破冰」是否屬實，稱知道江嘉敏主持新節目緊張，請飲珍珠奶茶是為對方打氣，但撞正對方生理期要戒凍飲，笑言下次會請飲熱朱古力。

問可有擔心被標籤為「心機女」而拒絕任主持？江嘉敏表示首次做主持，一定不會推工作，除非要她裸露。會否互相覺得對方是「心機女」？江嘉敏說：「我覺得幾乎全人類都存在機心！如有機心是為達成工作目標令自己更上進，是一件好事；若傷害到別人當然不好。」馮盈盈稱沒考慮過不接此工作，相反感到期待和興奮。

江：不要傷害我家人

談到她們各自在社交網分享「破冰」合照，惹來P圖風波，江嘉敏似被P肥，會否感到受傷害？她笑說：「邊個P肥我先？你講邊張相先？我唔知邊個P肥我喎？沒什麼傷害到我，我噸位夠，打風都打唔甩。」她轉話題說做主持是新人要學習技巧，在網絡世界上載所有相片、文章或回覆留言，都是有機心去做，目的是引人關注。至於她貼了和媽咪敷面膜合照後，有疑似江母為撐女兒與網民互罵？她承認為此事感嬲怒：「我明白大家可享受言論自由，但不能太過火，善意或惡意批評我都接受。不過父母和妹妹不是公眾人物，沒必要受傷害，攻擊我沒所謂，但不要傷害我家人。」上載該「破冰」照的馮盈盈解釋是由助手拍攝，可能編輯和審美角度人人不同，又稱從沒說過自己沒有P圖或用濾鏡。

馮：行動證明一切

江嘉敏受訪時頻稱呼馮盈盈做「師姐」，後者反駁道：「不要叫我師姐，我們同年。你於2014年入行，那時我仲讀緊大學未選港姐，所以應該我叫你師姐才對，我真是受不起！」江嘉敏重申跟馮盈盈一直沒不和，只是遭媒體抹黑，不過多得有新聞，才帶挈有工作機會。馮盈盈盼用行動證明一切，令節目出來的效果有更多火花。

張振朗空肚等「食花生」

為節目擔任嘉賓的張振朗被問是否等「食花生」，他搞笑稱空肚來。問他有否遇過心機女？他表示不清楚，因為自己沒所謂、比較單純，不介意與人傾偈。賴慰玲自認在節目中充當潤滑劑角色，預告有心機女角色示範，加入不同戲劇效果令節目更好看。她避談馮盈盈與江嘉敏誰較好戲，「各主持都會做示範，我都有少少，真是學到好多，大開眼界。大家都好好戲，她們叮噹馬頭」。提到她近日為寶貝仔豪花7萬元購英語教材？她解釋教材其實是客戶贈送，覺得書本不會嫌多，但從不刻意催谷兒子，希望兒子在沒壓力下成長。

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