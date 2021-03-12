鄧達智間歇性斷食致心臟不適入院檢查

【明報專訊】著名時裝設計師鄧達智前晚出席新城財經台成立20周年慶典暨香港企業領袖品牌2021頒獎禮，場內招待逾300人，按照防疫規定不設飲品小食，以及全程戴口罩。鄧達智透露超過一年未有出席大型頒獎禮活動，曾患新冠肺炎的他現已康復，經常逛街市買餸下廚，與伴侶陳梓欣及工人姐姐設計不少獨門健康食譜，考慮出書分享。

他自嘲因疫情變得懶散，已逐漸復工，籌備今年推出的兩本新書，以及11月搞內地時裝騷，但日前在家執拾物品準備斷捨離時，突然心臟不太舒服和好易疲倦，還以為是染疫後遺症，他說：「入院檢查後無事，始知因168間歇性斷食導致營養不良所致。」並自爆已接種疫苗，但拒透露哪一種，接種後目前情况良好，笑言仍然精精靈靈。

余慕蓮易激動 避通話

提到好友余慕蓮（魚毛）早前要求由九龍醫院再轉返伊利沙伯醫院，希望接受專科治療，鄧達智指魚毛的身體情况ok，只是情緒易激動，並說：「之前在九龍醫院時有視像見面，但她一講電話就會好激動，因在醫院覺得好悶，好想見朋友，所以我們不跟她傾電話，免魚毛太激動，盡量安慰她好快會康復。」他透露魚毛現已不用插喉，情况進步中，待她呼吸暢順和可以進食，醫生便會批准出院。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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