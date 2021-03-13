發現馬國明更多優點 湯洛雯望婚後事業家庭兩兼顧

【明報專訊】湯洛雯去年跟馬國明公開戀情成為熱話，不少女生羨慕她成功將男神私有化，但屢傳婚訊令湯洛雯大感無奈，她表示被男友的優點吸引，但不急於出嫁，亦不想大家提到湯洛雯就會聯想到「馬國明」及「結婚」，自己仍是一個想努力工作的女生，縱使將來結婚也不會放棄事業，希望做到家庭、事業兩兼顧。

傳8月結婚「作得太大」

湯洛雯（靚湯）與馬國明去年6月公開戀情後，拍拖未夠一年已屢傳婚訊，最新是傳馬國明今年8月迎娶她。靚湯對此大感無奈，「幾個月內已經傳出3次婚訊，我都覺得誇張。雖然承認拍拖後都有心理準備，因為必定會傳結婚，但沒想到是如此密集式轟炸。最新的傳聞還有齊時間、地點、人物，又說我為賓客、姊妹團煩惱。這個故事實在作得太大」。

靚湯先後見證好姊妹朱千雪和岑杏賢成為幸福人妻，但並無觸動她恨嫁的心。她表示與男友才剛開始，希望外界給予他們多些空間，亦不想大家一提到湯洛雯，就聯想到馬國明及結婚，自己仍是一個想努力工作的女生，「雖說結婚是人生階段，女人終極目標都想有個家，但我由細到大都沒幻想過將來的家庭，小時候已很想有自己的事業，就算將來結婚後，都盡量不會放棄事業，希望事業、家庭都兼顧到」。

令馬國明開竅關父親事

對於不少網民好奇靚湯有何法寶令馬國明開竅，首先是開設IG帳號，之後又大方放閃，就連馬國明之前也說靚湯很會𧨾他說話。靚湯稱沒什麼法寶，都是很自然地傾偈，「可能我都是這樣跟爸爸傾偈，爸爸都是很靜的人」。也許就是這種習以為常的溝通技巧，令男友可舒服地跟她相處。靚湯稱他們性格一凹一凸，男友的「好」亦很吸引她，「他好，大家都知；但從相處中，我還發現一些大家平時看不到的好」。

努力減肥不會黐男友

靚湯表示以前拍拖很喜歡黐男友，因當時未有工作又無責任，但現在不會，很多時完成工作回家都想休息，她自嘲道：「有時間都去做Gym減肥啦，成日被人說肥，之前話我中不瘦降，現在就說幸福肥。作為女生當然不開心，但做這行，體型管理是要做好一點，所以現在很努力減肥。」靚湯稱向來都是肥底，選港姐時是奇怪地瘦。

談到成長於演藝世家，父親是藝人湯鎮宗，「無綫五虎將」之一的湯鎮業是她的叔叔。靚湯表示從未因此感到壓力，反而自細看慣爸爸做戲，令她演出時面對親吻戲也覺得很正常。演戲上可會問父親意見？靚湯笑說：「不會，因他不會給意見，他只會叫我用心感受，講完等於無講，但演戲的確是要用心感受。我又問過他演喊戲如何喊得出？他說投入角色就會喊得出。」

「一家人感情非常好」

靚湯常在社交平台上載與父親的合照大曬父女情，她表示一家人的感情非常好，不過爸爸平時較寡言，她與媽媽、細妹就七嘴八舌。靚湯透露跟父親的關係愈來愈密切，兒時反而沒那麼黐對方，「小時候很少見到爸爸，因他經常在內地拍劇，雖媽媽間中會帶我們去探班，但當時仍不理解他的感受，因爸爸不會跟我們講心事；到我入了行，嘗試過到內地拍劇，終感受到一個人出外工作的孤單感覺。爸爸現在多了留港，所以會盡量抽時間陪伴，彌補以前錯過了的相處時光」。問到兩姊妹會否爭寵？靚湯稱一定不會，因爸爸偏惜細妹，她跟媽媽感情較好，她笑說：「不會呷醋，我有媽媽惜。其實爸爸不是偏心，只是細妹比我細9年，爸爸覺得她年紀還小，所以遷就她多一點。」

場地：HEXA 六公館

記者：陳釗

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com