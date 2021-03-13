上完無綫《勁歌》首度亮相ViuTV 張敬軒左右逢源賣口乖：各有各好

【明報專訊】曾志偉重返無綫掌管綜藝及音樂節目兩大範疇，又拉攏何麗全回巢出任星夢新CEO力求革新；兩人早前在《音樂永續 樂壇共享》記者會上稱樂壇應百花齊放，隨即與三大唱片公司破冰，又允許歌手可自由身亮相不同電視台。英皇歌手張敬軒本周二現身無綫節目《勁歌金曲》，獲高層樂易玲與何麗全到場探班大受重視，但不足一星期，張敬軒即亮相ViuTV音樂節目《Chill Club》，更大讚該節目班底可媲美開紅館騷。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

繼錄影無綫《勁歌金曲》後，張敬軒（軒仔）相隔不足一星期首度亮相ViuTV，為駱振偉主持的音樂節目《Chill Club》擔任嘉賓。懂得左右逢源的軒仔稱獲邀出席ViuTV音樂節目感到榮幸，置身新地方感覺很新鮮，最開心是在場見到好多熟悉的幕後朋友，又賣口乖稱常收看該節目。

「唔覺兩間電視台爭我」

今次軒仔單獨任節目嘉賓，明顯獲ViuTV重視，因《Chill Club》一向有他歌手嘉賓。軒仔受訪時否認獲兩間電視台爭崩頭邀請，他說：「我唔識答，好榮幸請我來這節目，來到這裏有做新人的感覺。亦不覺得兩間電視台爭我，只是有多一個音樂節目可以出席，是一件好事。今日會唱新歌和未派過台的舊作，多謝送給我這份開心的禮物。」

兩台風格不同精神一樣

軒仔認為兩電視台做音樂節目的風格不同，但精神都是一樣；加上現場樂手班底陣容媲美開紅館騷，例如有音樂人鄧建明（Joey）及黃丹儀等，有如開小型音樂會，大讚節目的音樂質素很高。問軒仔喜歡的音樂節目是唱Live Band還是傳統形式較好？他答得圓滑：「以往節目都有用Live Band，各有各好，不同電視台會有不同，今日就覺的好新鮮。」提到ViuTV舉辦的首屆音樂頒獎禮於下月舉行？軒仔稱去年沒有上榜歌，故未知屆時會否出席頒獎禮，留待公司安排。

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