RubberBand紅館騷加開一場 鄭中基車輛套票火速售罄

【明報專訊】鄭中基將於4月24日及25日在中環海濱活動空間舉行兩場戶外自駕演唱會《Drive In Ultra—WEE are Ronald Cheng》，門票昨日預售，3月26日正式開賣。是次演唱會除一般演唱會座位外，舞台前還增設車輛套票，每車限坐4人，車輛不可超過1.65米高，套票價錢為6000元。車輛套票昨晨10時開賣不久已迅速售罄，目前只餘880元及1080元的座位門票。

鄭中基剛慶祝49歲生日，他的願望是大家身體健康、世界和平、人人有工開。他一向想舉辦戶外演唱會，今次終於成事。談到在疫下開騷，他說：「舉行大型一點就可以更多人有工開；香港沒試過這種形式，外國好多地方已有drive in演唱會，加上這形式很適合在疫情下舉行，所以今年生日願望是開演唱會。」他知道港人很久沒看演唱會、很久沒開心過，期望大家到來看騷時先放下不開心事，一齊開心玩。他表示會唱多些開心歌，大家想聽的歌都會有。到時還會見到其他歌手，亦有一個主題關於樂壇及新人。

RubberBand將於4月4日及5日在紅館舉行演唱會，昨日優先訂購門票開售，很快便售罄。昨晚RubberBand在社交網宣布加開4月3日一場，會連同其他兩場門票於3月17日早上在城市售票網公開發售。

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