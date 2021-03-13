《怪醫D老篤》大熱爭金草莓爛片王

【明報專訊】旨在「表揚」荷李活濫拍爛片的金草莓獎（Razzie Awards），每年總搶在奧斯卡前公布提名及得獎名單，但今年受疫情影響，奧斯卡延至香港時間下周一晚上揭曉提名，金草莓卻急不及待提前在昨日公布，「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）主演《怪醫D老篤》包辦最爛電影、導演、男主角、劇本、拍檔及重拍電影合共6項提名，跟影視串流平台Netflix播放的波蘭情慾片《禁室365天》平起平坐，齊齊爭奪爛片王「美譽」。

羅拔唐尼將會跟《禁室365天》莫朗尼（Michele Morrone）、《萬聖節救星修比》阿當辛迪拿（Adam Sandler）等競逐最爛男主角，至於最爛影后則是《禁室365天》施洛卡（Anna-Maria Sieklucka）、《怪誕黑巫后》安妮夏菲維（Anne Hathaway）及《Music》姬韓遜（Kate Hudson）等之爭。值得一提的是，有份演出《謎·離島》的Maggie Q亦榜上有名，她跟《神奇女俠1984》扮演「豹女」的姬絲汀域（Kristen Wiig）及《絕望者之歌》格蘭高絲（Glenn Close）等角逐最爛女配角，至於鹿死誰手？得獎名單將於下月24日奧斯卡頒獎禮前夕公布。