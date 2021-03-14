任藝術總監勉勵學生逆境自強 馬浚偉：快樂才會學到更多

【明報專訊】馬浚偉近年涉足多個範疇，以積極樂觀態度實踐人生每個目標。除了集歌手、演員、導演、編劇、製作人及老闆於一身外，他現在又多一個身分，就是闖入教育界，投資7位數字創辦藝術教育中心，並擔任教育及藝術總監，培育人才。馬浚偉認為讀書最緊要快樂，討厭別人常說贏在起跑線，亦不認同成績證明一切，他會教學生歡樂地面對失敗，要輸得起。並透露終極目標是開農場、做農夫。

馬浚偉（馬仔）透露中學時已跟教育界結緣，畢業後第一份工便在出版社工作，從此對教科書有情意結。到2013年，他與胞妹開辦了首間教育中心iStudy，「主要是學術補習，3年半前我兼任CEO，到現在已有5個校舍。今次創辦I.D.E.A.Q教育中心，是以藝術教育為主。我不是讀書成績叻的人，但藝術方面成績很好，加上我在娛樂圈28年，知道表演藝術是深入了解自己的一個很好玩遊戲，希望透過表演藝術令年輕人更了解自己，發揮長處和增強自信心」。

馬仔透露除了4月會在港開設多一間校舍外，目標在3年內將藝術中心帶到新加坡、澳門及內地。

不認同贏在起跑線

時下不少父母都希望子女「贏在起跑線」，馬仔最討厭這句說話，也不認同成績可以證明一切，他說：「我在深水埗出世，住公屋長大，但我不覺得輸在起跑線；我父母雖然沒有錢，但家教很好，給到我一個溫暖的家，這已經足夠了，其他就要靠自己。至於成績，我覺得只是代表某個階段，只要盡了最大努力，即使最後成績不好，我都覺得不要緊。讀書是需要快樂的，快樂才會學到更多。」

第44次參賽終奪冠

馬仔表示課程重中之重是增強學生面對逆境的能力，教他們歡樂地面對失敗，更以自己為例；他笑說當年參加歌唱比賽都輸了43次，到第44次才憑《李香蘭》奪冠，「輸咪輸，最緊要是輸得起，輸了便總結經驗」。父母都希望子女能成為舞台上的主角，馬仔稱要扭轉家長及學生這個看法，「千萬不要這樣想，勁如歐陽震華，如成套戲要他由頭到尾無對手，我相信他會說沒可能演到」。馬仔說觀眾很公道，主角固然吸引，但有時配角可能只得幾分鐘戲，甚至無對白，只要用心、投入去演，一樣能吸引到別人的目光，甚至KO所有人，比主角更搶眼，所以父母和孩子都不應計較是否做主角。

熱愛藝術不是發明星夢

馬仔邀得羅乃萱和羅冠蘭擔任教育中心顧問，他跟兩人理念一致，認為辦學不是想打造明星，也不贊成年輕人發明星夢；而是想發掘更多有心、有力和有熱情的藝術工作者，「你可以是幕前，也可以是幕後，只要你有才華，我一定會幫你找到出路，走近理想，但我希望你是熱愛藝術，因熱愛藝術與發明星夢是兩回事。我們着重學生的藝術根基和涵養」。

患情緒病最艱難歲月都撐過

近年馬仔除了忙於事業外還要兼顧學業，繼去年於北京大學光華管理學院修畢行政人員工商管理碩士課程後，接住又修讀香港浸會大學的中醫學基礎課程，可謂忙個不停。馬仔笑言很享受忙碌的感覺，而且他是有計劃的人，時間表早已安排好，故並不辛苦，「其實我生活很愉快，都有很多空餘時間，閒時會打羽毛球。（打羽毛球減壓？）患情緒病最艱難的歲月都撐過了，現在對我來說，沒什麼是有壓力的。凡事都要往好的方面想，不好時不要自怨自艾」。

8年前戒煙酒夜生活

談到即將踏入5字頭，馬仔笑言感覺幾好笑，「到時會叫班同齡朋友一起騷張相對比，我一定後生過他們，因我真的keep得很好。而且我8年前已戒煙、戒酒、戒夜生活，現在喜歡早睡早起，生活幾健康」。馬仔透露未來幾年繼續多棲發展，主力戲劇製作，包括下半年會開拍電影、舞台劇、音樂會，還有打理兩間學校及咖啡生意等。暫不會再返「娘家」TVB拍劇？他稱2012年離開無綫後，雙方一直保持良好關係，但現時醉心電影和舞台劇創作，除非遇到一個無法抗拒的劇本，又或者珍姐（曾勵珍）叫他返無綫拍劇，「珍姐叫到一定不會推，因她是我的恩師」。

終極目標65歲開農場

馬仔表示給自己最多10年的幕前演員生涯，之後便全職幕後，跟住就全力發展人生的終極目標開農場，「到65歲我就搬去農場，養豬仔、羊仔。我真的很想在香港有個屬於自己的有機農場，因我很喜歡栽種和綠色，也很享受落田耕種，又可讓學生來玩。我將來百年歸老，就把骨灰灑在農場種樹」。

相比事業有聲有色，馬仔的感情生活顯得較平靜。他表示向來不多提感情事，很享受現時的生活模式，他說：「到了我這個歲數，不會突然間跟你說我結婚了，但將來會是一個怎樣的生活模式，我想時間會告訴大家。（現在仍是單身？）一日未結婚、一日都是單身」。

記者：陳釗

攝影：劉永銳