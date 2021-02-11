傳曾志偉辦TVB演藝學院邀任校長 馬浚偉：是開心事就得

【明報專訊】曾志偉強勢回歸TVB擔任副總經理，掌管綜藝、音樂製作及節目，除整頓有關節目外，另有職銜是行政委員會特別顧問。「曾班子」有何麗全出任星夢娛樂CEO，又有王祖藍擔任首席創意官，他招攬的下個目標是馬浚偉（馬仔）。日前有報道曾志偉邀馬仔掌管藝員訓練班部門培訓新人，馬仔於2016年曾擔任藝訓班導師。據了解，曾志偉的計劃不止藝員訓練班，幕前急需要新面孔外，幕後更需要新血衝擊。

曾勵珍樂易玲幫手游說

邵氏年前曾辦網上演藝訓練課程，由鄭丹瑞主持大局，但曾志偉今次計劃更龐大，他要建立TVB的演藝學院，培訓藝員與幕後工作人員。據知曾志偉睇中馬仔有管理多間補習學校的經驗，力邀對方為TVB的演藝學院擔任校長，加上馬仔視為恩師的珍姐（曾勵珍）與樂易玲幫手游說，雙方已多次見面。

對於將為TVB演藝學院擔任校長的傳聞，馬仔昨日回覆《明報》說：「無綫是我的娘家，如志偉哥或樂小姐、珍姐有地方想我參與，或覺得我幫到忙，而我時間、能力、經驗上做到，我很樂意。不過，到底是如何合作，是什麼合作模式，是一件什麼事，讓我們認真坐下來再慢慢傾，傾完後，讓TVB在適當時候公布。我們應該尊重一個大機構，由機構去決定。我很多謝大家關心，但不要有太多揣測。什麼事也好，只要是開心事、好事就得。」

娛樂組