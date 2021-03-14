《愛美麗狂想曲》預告片擺烏龍？ 《大步走》變陣一場誤會

【明報專訊】無綫晚上8時半與9時半兩線劇集，現時分別播《失憶24小時》與《大步走》，前者將於周六（20日）播大結局。前晚播出陳豪與李佳芯主演的新劇《愛美麗狂想曲》預告片，見寫上3月22日晚上9時半播映。這預告片引來議論，《愛美麗》的播映時間跟《大步走》重疊，有估計無綫變陣將《大步走》提前於8時半接《失憶》播映。由於ViuTV同時段首播真人騷《最後一屆口罩小姐選舉》，有認為去年《全民造星III》令TVB見識對手的威力，今次不敢輕視，所以調動節目。

昨日無綫就變陣一事回應傳媒，表示《大步走》在晚上9時半播出的時間沒調動，至於《愛美麗狂想曲》則3月22日起晚上8時半播映。《愛》劇預告片內容是否擺烏龍或另有內情，無綫方面沒有解釋。據稱《愛美麗狂想曲》原本安排4月12日播，但突然提早上陣；此劇是陳豪與李佳芯繼《殺手》後再合作。

陳山聰莫名其妙

《大步走》男主角陳山聰昨晚在活動上稱變陣傳聞莫名其妙，對於劇集出街以來出現很多新聞，他不擔心，因劇集以正能量為主；他又用跑步比喻，稱跑手在跑道上經常遇上不同阻礙，但始終會跑到終點。

娛樂組