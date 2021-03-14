網上連線主持電台節目 薛家燕半山豪宅納強檢留家等報告

【明報專訊】近日本港爆出健身中心群組，西營盤URSUS Fitness群組昨日再增35宗確診，包括25名顧客及10名密切接觸者，累計99人染疫。由於URSUS Fitness群組內有醫生，又有國際學校及匯豐銀行總行職員，有10多幢大廈需要強制檢測，包括半山多幢豪宅，其中薛家燕住的半山豪宅都是其中之一。

薛家燕原定昨午返新城電台主持節目《開心大派對》，但因要接受強制檢測，需留在家中，只能跟另外兩名主持透過網上連線做節目。她表示以防萬一都不出街，稱看到健身中心群組擴大都好驚。

薛家燕與范振鋒、思敏主持的《開心大派對》逢周六播出，昨日家燕姐在家透過網上連線做直播節目，她說：「今（昨）日家燕姐有啲特別，因為要留喺屋企，要等待測檢結果，所以咁樣同大家做節目。」家燕姐梳了個靚靚髮型，以海景效果做背景，她笑言不用返電台多了時間，便扮靚些。

最擔心懷孕新抱

談到薛家燕居住的半山豪宅被納入強檢範圍，她說前日傍晚收到通告，指半山有10多幢大廈有人確診，她住的大廈被列入其中。到晚上9時許收到有關政府部門通知要檢測，於是一直留在家中。她得知要強檢時最擔心是懷孕中的新抱有否外出，她看名單有10多幢大廈有人感染就知大件事。她明白這個安排，因出入乘搭升降機，以及大堂的空氣都可能被污染。她與家人拿了檢測包做測試，相信這兩天知道結果。

聞個案增多：好驚

家燕姐說新冠病毒傳染力強，聽到健身中心群組確診個案愈來愈多，她都好驚，為大家安全起見，她留家不會周圍走。說到做運動戴口罩，她知道會較辛苦，但不戴口罩會增加傳播病毒風險，所以大家要小心。她希望快些有檢測結果，可以照常工作，還有疫情快些過去。

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