大馬鋼琴女神李元玲不敵負評做傻事

【明報專訊】李雲迪徒弟兼馬來西亞鋼琴女神李元玲，近期接連爆出負面新聞，令她備受批評及攻擊，情緒大受影響。前晚她突然在社交網上載頸有明顯紅痕的照片，她透露曾想做傻事，結束一切痛苦。

網民狠批無料

31歲李元玲樣貌及身材出眾，琴技了得，獲封為鋼琴女神。她最近是非不斷，之前在直播節目彈琴伴奏時，被網民狠批彈得差，李元玲即時嬲爆離場。事後她在社交網解畫，說突然被要求彈琴，沒有時間綵排，弄得一塌糊塗，被網民罵她無料，但她為自己失控行為道歉。關於她的負面報道仍接踵而來，有電影監製爆她遲到失約、工作態度欠佳被封殺。李元玲則反駁是因拒絕娛圈潛規則，才被人抹黑。

曬頸有紅痕照片

李元玲前晚在社交網曬出一張頸有深深紅痕的照片，她留言︰「昨天半夜情緒一度崩潰，吊上電線想結束這一切的痛苦，電線太細被扯斷，那一刻連想死都害怕自己死不去，又一次遭酸，整個半夜心裏在掙扎，結束生命需要勇氣，活下去需要更大勇氣。」她自問不完美，有小毛病，不敢認是女神，但盡力做好自己，但再強大的心也會被擊垮。有不少網民留言鼓勵李元玲，並勸她不要再做傻事。李元玲後來將照片和帖文刪除。

娛樂組