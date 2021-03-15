【開箱】《你好，李煥英》內地史上票房亞軍 容祖兒都被感動？

【明報專訊】香港日前又60餘宗確診個案，第五波疫情是否已到家門前？若重複之前限聚防疫措施，會否再重創電影業，繼UA後讓另一條院線倒閉？於今難言樂觀。即使戲院復業，限聚令下《拆彈專家2》等片票房亦遠遜預期；反而內地賀歲片檔再次改寫紀錄，一齣低成本溫情喜劇《你好，李煥英》上映未足一個月，已突破50億人民幣，現收逾52億，成為大陸史上票房亞軍，而且有可能是歷來最掙錢的電影。

穿越舊橋 母女情真

《你好，李煥英》講述2001年，賈曉玲跟母親遇上交通事故，賈母性命垂危，曉玲悲傷至極，穿越回到20年前，跟母親相遇並成為好友的故事。片中曉玲從童年起已是失敗者，見老師後，賈母李煥英會慨嘆女兒丟臉；曉玲因此總想給媽媽挽回點面子，高考成績差，於是偽造證件稱考上心儀的首都戲劇學院，讓媽媽大宴工廠裏的同事；就連賈母的死敵、看來是闊太的王琴也來。兩大媽在席上針鋒相對，曉玲也從賈母好友玉梅口中粗略知道，她們從前在工廠裏的「恩怨」。可是陰差陽錯，曉玲假學歷一事當眾敗露，媽媽生氣卻沒認真怪罪，怎料一起回家途中，遇上交通意外，賈母重傷垂危，曉玲在傷心中回到1981年，巧遇還未結婚的李煥英，並成為好友。曉玲希望撮合李煥英跟廠長兒子沈光林，改變過去，誕下讓自己驕傲的女兒。

穿越橋段從不新鮮，幾十年前的荷李活片《回到未來》已拍過，早成經典；往後還有講述時空旅人的《回到最愛的一天》、《時光旅的戀人》；韓國影視圈更超迷戀穿越題材，早前的韓劇《Alice》、改編自荷李活片《青春高校︰回到17歲》的《回到18歲》，還有韓片《回到20歲》，其後大陸亦翻拍成《重返20歲》。若以橋段而言，《你好，李煥英》可說毫無新意，能成為史上票房亞軍，橋段為輔，「真情」大概才是主菜。

演員平實 成本不高

說《你好，李煥英》可能是最掙錢的內地製作，絕非虛言；首先電影不是什麼科幻題材，難言特技，講賈曉玲從天而降或尾聲時一家三口眺望有點畫作感覺的風景，在特效層面不過雕蟲小技；此片也沒到國外取景，大部分場景還是1981年中共改革開放初期的工廠影像；談不上華衣美服，最花錢或許就是尋找當時的家電和國營百貨陳設。若論演出陣容，不知道沈騰、陳赫、賈玲、劉佳、張小斐等可算內地一線紅星？以台港角度看大陸影劇的陣容，可能還是認為黃曉明、李冰冰、章子怡、趙薇，甚至吳亦凡、鹿晗、韓庚等才算A List？《你好，李煥英》其實有點近40年前港片《表錯七日情》的況味，後者當年百餘萬成本，卻收千五萬港元票房，可《表》片怎也有已經成名的鍾鎮濤、張國柱和葉童坐鎮，還有當時剛冒起的梅豔芳客串，都是當年能賣埠的名字，不知道沈騰、陳赫、賈玲在海外市場，叫座力如何？

演出陣容、炫目特技、創新橋段，都不會是《你好，李煥英》致勝之道；近月都在內地工作的容祖兒也說受《你》片感動，她月初在微博稱忍不住邊睇邊喊，更很想念媽媽，「錄製完節目便去看了想看很久的電影《你好，李煥英》，在電影院裏笑着笑着就哭了，看電影的時候非常感同身受」；並稱看畢《你》片後成為張小斐（扮演年輕李煥英）的粉絲。

另外，大陸史上最高票房前10位的電影中，《你好，李煥英》除了可能毛利最多外，跟其餘9部戲可說有點不一樣。

（明日再續）