【開箱】包容失敗者迥異主旋律 超越劉若英 賈玲膺內地最賣座女導

【明報專訊】昨日談到內地賀歲檔《你好，李煥英》，以最快速破50億人民幣大關，成為大陸史上票房亞軍，賈玲更力壓《後來的我們》劉若英，成為最賣座的華裔女導演，此片卻跟榜上其餘9齣戲都有點不一樣，到底怎樣不同？

內地史上十大最高票房，《你好，李煥英》僅次收逾56億人民幣的《戰狼II》，後者編導演吳京：「犯我中華者，雖遠必誅」的「戰狼」形象，是近年大陸官民主旋律。排在《你》片之後是改編《封神演義》的《哪吒之魔童降世》，同樣衝破50億人幣票房，而且是歷來最高收的內地土炮動畫，舊酒新瓶，勝在老幼咸宜。位列第4的《流浪地球》，雖說科幻片，底蘊卻是把戰狼遠征地改為外太空。跟《你》片在賀歲檔打對台的《唐人街探案3》，口碑欠奉，先勝後輸，亦打入十大第5位。唯一上榜外語片《復仇者聯盟4：終局之戰》佔第6位。位列第7是香港導演林超賢的《紅海行動》，同樣是類戰狼戲種，為解放軍搞靚個形象。第8至10位順次為《唐人街探案2》、周星馳執導《美人魚》及《我和我的祖國》。當中《唐》片有點像陳年港片《最佳拍檔》式大堆頭喜劇，愛到外國取景，廣邀各地明星參演。同為喜劇的《美》片，不曉得是否因為周星馳，內地文化背景較淡，其實抽出故事，放諸任何地方皆成，喜劇有時卻很依傍在地認同。至於《我》片，就是集合多名導演炮製的慶祝中華人民共和國成立70周年獻禮。

失敗者盼改變命運

《你好，李煥英》既非主旋律「戰狼」親友，也不像《唐人街探案》系列走大明星堆砌的查案搞笑路線，只是平實又算不上創意的穿越戲，反而讓人想起《我不是藥神》，後者是大陸近年較寫實題材的戲種，從真實案件取得靈感。《你》沒《我》片的「使命」，不過是編導演賈玲的親身經歷，而且這名諧星在片中把自己包裝成loser，回到過去就是想修正母親的命運，盼望她透過未來丈夫的優秀背景，養育出色的女兒，彌補遺憾，這都是很個人的感情，而「個人」在「共產」國度，從來都要行埋一邊。

現年38歲的賈玲畢業於中央戲劇學院相聲表演專業，李煥英正是其母真名，並且40多歲就意外身亡，那時候賈玲準備考上大學，這部導演處女作徹頭徹尾是其個人經歷與感受。早於2016年，此片已寫成小品，在浙江衛視的《喜劇總動員》參賽，並拿下冠軍，電影版的演員跟《喜》的演出相若，在內地觀眾群打了底。所以說《你好，李煥英》最大的「背景」就是賈玲本身，沒有億萬成本、特效、動畫團隊，也沒大明星加持。她在片中把「自己」也即「曉玲」，塑造為萬事不成的女孩，自覺讓母親丟臉；一次意外，媽媽重傷，穿越到母親仍是閨女的1981年，跟「李煥英」成為朋友。曉玲以為改變對方命運，嫁給廠長兒子，或能得到幸福，享受天年。怎料宿命難違，母女之間能在肉身殞滅前了解彼此已是恩典，這個轉折，賈玲在編劇層面帶出了一絲驚喜，在此不劇透。

此片不無瑕疵，譬如怎麼李煥英會給「從天而降」的曉玲壓倒而絲毫無損？冷特這角色只為烘托跟曉玲的同病相憐（都是父母眼中的不肖孩兒）而出現？對內地觀眾而言，「只要我女兒健康快樂」，已夠感動？包容敗兒的慈母，是反映現實，還是背道而馳的自省？尤其行之數十載的一孩政策，造就過分溺愛抑或接近虐兒的虎媽？片中李煥英袒護女兒，真是大陸普遍母親的心聲？還是賈玲對當下的期盼？

港片痕迹 別忘了馮小剛

香港人未必從片中的爛gag笑得出來，譬如早看中李煥英的廠長兒子沈光林（沈騰飾）對曉玲說，「煥英、光林（普通話諧音歡迎光臨），聽着多熱情啊」，若香港上映配粵語，不曉得變成怎樣？可片中倒有點香港元素，沈光林領導的工廠合唱團，就是用廣東話唱《大俠霍元甲》主題曲，若要談民族大義的主旋律，這大概是全片唯一。曉玲解決跟小混混冷特的衝突，就是動用了《古惑仔》系列和鄭伊健扮演的陳浩南故事，港式文化對八十後的大陸創作人，大概仍有點影響，往後如何？尚待觀察。

《馬路天使》男主角趙丹受文革摧殘，臨終曾說，「如果黨管文藝管得太具體，文藝就沒有希望，就完蛋了」。如果《環球時報》總編輯胡錫進支持內地應該讓掀起辱華風波的趙婷《浪跡天地》（內地譯《無依之地》）如期上映，一切由市場定奪，那麼看《你好，李煥英》的商業成功，是否代表內地真有「自由」創作的權利與曙光？想起許多年前的馮小剛，《非誠勿擾》、《手機》，或更早期的《不見不散》，那些年的大陸賣座喜劇，不也聚焦個人？也沒什麼主旋律？勿忘歷史，放手多元，才不會進一退二，拉牛上樹，談文說藝才見希望。剛巧昨天香港高先電影院取消被斥為「仇視國家情緒」的紀錄片《理大圍城》場次，是什麽人會害怕一齣電影到倡議禁映？