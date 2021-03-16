讚未婚夫海底求婚有心思 40歲李施嬅生仔順其自然

「人生教練」車志健被指是Anson胞兄，不過李施嬅不想回應未婚夫的家庭背景，免傳得沒完沒了。（網上圖片）

【明報專訊】40歲李施嬅宣布婚訊後，昨日首度公開現身出席活動報喜，交代婚禮安排。她對未婚夫車崇健（Anson Cha）的家庭背景三緘其口，但就大讚未婚夫為人，希望疫情盡快過去，今年內在港註冊舉行婚禮，處於半同居的他們，對於生小朋友則順其自然。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

準新娘李施嬅透露未婚夫浪漫求婚過程，她說：「其實我未去加拿大之前，他已成功求婚一段時間，他是在海底求婚的，有次去美國潛水的時候，他知道我最鍾意海，雖然沒有花，不過旁邊有鯊魚，他在水底幫我戴上求婚戒指，真的好有心思。」

盼在港舉行婚禮

她笑稱宣布結婚最開心是父母，因為胞姐隨後亦宣布結婚，還早過她舉行婚禮，女兒一次過嫁晒。談到何時舉行婚禮，李施嬅表示希望等到在加拿大的母親及男方在美國的家人，能夠安全來港才舉行，她說：「我是想在香港搞的，但到時都要看情况，希望可以今年，但如果疫情持續可能要下年。」

可會先註冊結婚後舉行婚禮？她說：「我覺得註不註冊，都認定了對方是終身伴侶，婚禮儀式只是為家人和朋友而搞，我們都不會太過着緊這件事，因為已經知道是forever。」她稱拍劇時，已拍過結婚場面很多次，故正式婚禮只想簡單，最緊要長輩開心。

Anson被陌生人祝賀嚇親

李施嬅直認想宣布結婚好耐，因為Anson是圈外人好怕醜，驚嚇親對方，所以低調一點，她笑道：「他試過被人影到之後，去茶餐廳有伙記知他是誰，不停恭喜他，連食客都恭喜他，他立即面紅好驚致電給我，我就笑他現在還紅過我，他現在依然很緊張，讓他慢慢適應吧。」

她透露與Anson拍拖4年，現處於半同居狀態，她說：「我覺得自己收得好密好勁，只有十個八個好姊妹知道，就算很多圈中人都不知。」

避談未婚夫家庭背景

對於Anson被指是「人生教練」車志健（Brian Cha）胞弟，李施嬅表明不想回應未婚夫的家庭背景，免傳得沒完沒了。未婚夫被發現是周潤發、郭富城、楊千嬅等的星級健身教練，她說：「他是一個好叻的教練，亦都有很多藝人學生，但不想講太多他的工作，要給予他空間。不過我覺得他是香港最叻的教練，但我不是他的學生，如果他教我，我們可能會嗌交。」她表示Anson相當愛乾淨，所以不擔心健身中心爆群組而中招。

支持繼續追夢

李施嬅表示最欣賞未婚夫為人簡單、細心、愛惜她、很上進和勤力，最重要是很支持她追求夢想，從沒阻止她繼續在這一行發展，她說：「他鍾意很勤力的人，不鍾意懶人，所以我未來一世都要好勤力，如不勤力他就會不鍾意我。」

可會勤力造人？她說：「順其自然啦，我都鍾意小朋友，不會刻意去做什麼，現在暫時玩住陳山聰和胡杏兒的小朋友先，自己有就有，沒有亦無所謂。」

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