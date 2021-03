【明報專訊】61歲余安安於2016年嫁女,其任職律師的大女李文琪跟男友Jeremy結婚,當時安安讚女兒很有計劃,故不會催促二人生B。

前日(14日)白色情人節,安安在社交平台報喜,宣布大女懷孕,分享母女二人合照,戴口罩輕摸女兒孕肚的她,難掩榮升做外婆的喜悅,並留言:「Nice little walk after lunch with my babe!」網民紛紛留言祝賀,更有人讚安安是最靚的婆婆。

